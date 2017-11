Vrahovičtí se bojí novostavby. Zbytečně, ujišťuje majitelka

Další stavba, která vzbuzuje emoce, má vzniknout na území Prostějova. Po téměř deset let propírané Obchodní galerii Prostějov či dva roky kritizované stavbě budov naproti Albertu v Plumlovské ulici je nyní v běhu příprava bytového domu. Ten má vyrůst ve Vrahovicích, konkrétně v Prešovské ulici.

Místní ale s budovou nesouhlasí. Jedním z důvodů je i budoucí využití.

"Má z toho být ubytovna pro zahraniční dělníky, s čímž vůbec nesouhlasím. Pracovali by totiž na druhé straně Vrahovic. A co budou chlapi dělat ve městě po směně, když zde nemají rodinu? Navštěvovat hospody a dělat nepořádek," sdělil místní obyvatel a aktivista Jaroslav Dopita. Příliš nadšená není ani primátorka města Alena Rašková, která ve Vrahovicích sama bydlí.



"Nelíbí se mi hlavně zasazení budovy do okolí. V něm je totiž zástavba rodinných domků, tahle stavba se do lokality nehodí," poznamenala k budoucímu vyplnění prostoru mezi staršími budovami a novostavbami.

Půjde o bytový dům, tvrdí majitelka

Obavy se však snaží zahnat Taťana Melnyková, majitelka ubytovny.

"Nejedná se o ubytovnu, bude to obyčejný bytový dům. Lidem se vždycky něco nelíbí," reagovala na výtky ohledně chystané novostavby v ulici na východním okraji Vrahovic.

"Vše je podle pravidel a zákonů. Budova je normálně vysoká, podle toho, co povolil úřad," odmítá obavy z toho, že by budova výrazně přesahovala na výšku okolní zástavbu.

Vyškovská zkušenost

Obavy se pak částečně snaží rozehnat i policie a městský úřad ve Vyškově. Především z toho, že by budova paní Melnykové byla bydlištěm pro problémové obyvatele města. Právě na severu Vyškova totiž jedna taková ve vlastnictví ženy funguje.

"Obecně můžu říct, že žádné problémy se ke mně ani k městské policii nedostaly," uvedl pro Deník mluvčí městského úřadu Michal Kočí.

Řízení je přerušeno

Stoprocentně jisté, že by ve Vrahovicích bytový dům vznikl, však zatím není.

"Územní řízení o umístění stavby "Bytový dům" na pozemcích v katastrálním území Vrahovice je v současné době přerušeno, jelikož stavebník nedodal veškeré zákonem požadované podklady. Pokud podklady nebudou doloženy územní řízení bude zastaveno," informoval vedoucí stavebního úřadu Jan Košťál.



Na pondělním zastupitelstvu však mezi řečí připustil, že novostavby na okrajích Prostějova mohou v budoucnu i o několik pater být výrazně vyšší než okolí.

"Po celé jižní straně Plumlovské ulice budou budovy vysoké deset až čtrnáct metrů. Prosazuji názor, že lidé by měli přijíždět do města, ne do vesnice," sdělil Jan Košťál. Ať nakonec stavba vznikne nebo ne a bude sloužit jakémukoli účelu, pozornost budí už nyní - tedy v době, kdy se ještě ani nekoplo do země.