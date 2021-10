Útočiště pochybných existencí. V současnosti se v blízkém okolí rybníčka scházejí bezdomovci, kteří místu moc dobrou reklamu nedělají.

"V blízkosti rybníčka jsem žila od svých šesti let. Koupání si už nepamatuji, ale v zimě jsme tam chodili bruslit. V současnosti je rybníček a okolí dost zanedbané," říká Marta Nováková a pokračuje: Je dobře, že se s tím začne konečně něco dělat. Snad se tam přestanou scházet opilci a feťáci. Když jsem tam chodívala se svým psem Beníkem, tak tam na lavičkách posedávaly hrozné existence. S tím by se taky mělo něco dělat. Je škoda, že takové místo je pro odpad společnosti. Normální člověk tam má strach jít."

Brouzdaliště i nášlapné kameny

"V rámci revitalizace vodní nádrže bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení. Bude zde třeba odtěžit sediment z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene," informuje prostějovský primátor František Jura s tím, že vznikne i prostor pro volnočasové aktivity

"Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude vytvořena v prostoru zátopy mělká zóna se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu," dodává primátor.

Prokoukne i nejbližší okolí

"K dispozici bude nový mobiliář – jak nové lavičky, tak také pochopitelně i odpadkové koše. Pevně věřím, že se toto místo změní tak, aby zde lidé mohli trávit volný čas, aby tento kus přírody byl místem, kam budou lidé rádi chodit," věří v lepší zítřky náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Měla by vzniknout i cyklostezka a rozšíří se úzká silnice.

„Souběžně s touto revitalizací se připravuje projekt na novou cyklostezku od Olomoucké ulice směr rybníček. Cyklostezka povede mimo komunikaci Říční. Rozšířit by se měla i komunikace kolem občerstvení Na Rybníčku," poodhalil plány náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že se jedná o další fázi revitalizace sídliště Svornosti. Rozšířit by se měl i železniční přejezd u Myší díry a revitalizací by měl projít i parčík na břehu Hloučele.

Obnovení někdejší slávy Pivovarského rybníčku se začalo rodit před šesti lety. Tehdy město odkoupilo rybník i okolní pozemky od soukromého vlastníka. Následně byly prostory pronajaty společnosti Lesy města Prostějova, která zajišťovala provoz a údržbu rybníka.

Celková revitalizace Pivovarského rybníčku by měla stát 12,4 milionu korun bez DPH. Práce by měly být zahájeny v prosinci letošního roku, ukončení realizace je plánováno do konce srpna 2022.