"Nevyskytly se žádné potíže, které většinou podobné rekonstrukce provázejí. Vložkování kanalizace a přeložky plynovodu a vodovodu jsou hotové. Od pondělí 13. června se tedy začne pracovat na úplné rekonstrukci Wolkerovy ulice ve stejném rozsahu jako ve Vrahovické," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Průjezdná bude souběžná cesta na severní straně Wolkerovy ulice, automobily tak budou moci prokličkovat do ulic Sušilova, Sádky, Na spojce a Komenského. Slepé budou z druhé strany ulice Tylova a Lidická. Úplná uzavírka Wolkerovy ulice by měla trvat minimálně do konce letošního září.

Vrahovická od neděle

Dlouhé kolony ve špičkách v jižní a východní části města ale neskončí. Důvodem bude právě úplné uzavření Wolkerovy ulice, která byla doposud průjezdná alespoň jednosměrně.

"Wolkerka je pro přemístění z jednoho konce města na druhý prakticky nezbytná. Když byla průjezdná aspoň od rondelu v Újezdu, tak se ostatní ulice v dopravních špičkách úplně ucpávaly. Teď jsem zvědavý, jak to bude od pondělka vypadat, když bude zavřená celá," uvažuje Miroslav Slezák, který žije v blízké Tylově ulici.

Vrahovická naopak voní novým asfaltem a jezdit po ní by se mělo už v neděli. O téměř tři týdny dříve, než bylo avizováno.

"Koncem minulého týdne byla ve Vrahovické ulici položena finální vrstva asfaltobetonu. Tento týden bylo položeno plastové vodorovné značení a čeká se už jen na kontrolu ze strany dopravního inspektorátu. Předpokládáme, že k otevření by mohlo dojít už v neděli 12. června," potvrdil radní Rozehnal.