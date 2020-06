Jak Deník již dříve informoval, čeká část vnitřního dopravního okruhu rekonstrukce.

"Předpokládaný termín realizace je červenec a srpen roku 2020. Předpokládaná cena 12 milionů korun včetně DPH," informovala mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Vápenici čeká kompletní pokládka nového asfaltu.

"Začátek úpravy je u okružní křižovatky na Přikrylově náměstí. Její konec je před přechodem pro chodce na světelně řízené křižovatce silnic na Vojáčkově náměstí. Celková délka úprav činí cca 495 metrů a je řešena ve stávajícím šířkovém uspořádání," popisuje mluvčí Knajblová.

"Předpokládáme, že po celou dobu stavby budou práce probíhat za úplné uzávěry dopravního provozu. Současně ovšem také předpokládáme, že pokud to bude vzhledem ke stavebním pracím možné, bude po staveništi umožněn průjezd veřejné hromadné dopravě," sdělila dále mluvčí Knajblová.

U Tylovy vznikne odpočovací pruh

Rekonstrukce Vápenice je plánovaná výhledově s tím, že bude následovat podobná akce na další části vnitřního okruhu. Jedná se o rekonstrukci Wolkerovy ulice.

"V případě Wolkerovy ulice se práce dotknou tří set metrů komunikace, kde bude vyměněna konstrukce celé vozovky. V lokalitě u křižovatky Wolkerovy s Tylovou ulicí se jízdní pruh rozšíří, aby zde mohl vzniknout odbočovací pruh," komentuje Jiří Zemánek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Projekt počítá také s novými přechodovými ostrůvky.

Ve Vrahovické vyroste ostrůvek

Další plánovanou krajskou investicí je i několikrát odložená rekonstrukce Vrahovické ulice. Tam by se měl příští rok spravit úsek v délce jednoho kilometru. Součástí prací bude úprava křižovatky Vrahovické a Průmyslové ulice, kde vyroste středový ostrůvek.

Ještě dříve se však vloží do akce železničáři. Ti se od pondělí 8. června vrhnou do opravy přejezdové konstrukce a železničního svršku vlakového přejezdu na trati do Olomouce. Z toho důvodu bude úplně omezen dopravní provoz až do 22. června 2020. Objízdná trasa bude vedena přes Dolní ulici po Průmyslové do Vrahovic.