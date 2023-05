Unikátní výstava voskových figurín poutající pozornost v celé České republice doputovala i do Prostějova. Wax Museum, nebo-li muzeum P. T. Barnuma se představuje od úterý 16. května do neděle 28. května v Galerii Špalíček.

Popularita a historie voskových figurín sahá až do starověkého Egypta. Tehdy šlo o posmrtné masky mumií. Vosk a parafínová barva byly používány i ve středověku.

Světoznámé je Muzeum voskových figurín Madame Tussauds v Londýně. Další velkou postavou ve světě voskových figurín je americký podnikatel Phineas Taylor Barnum.

Právě jeho Waxmuseum lidských kuriozit Waxworld mohou vidět návštěvníci Špalíčku. Všechny exponáty byly vytvořeny na základě starších i novějších historických pramenů, při výrobě byly použity pravé lidské vlasy a lékařské oční implantáty – jeden z důvodů, proč figuríny působí živým dojmem.

Výstavu v Galerii Špalíček lze navštívit denně od 10 do 18 hodin, mimo pondělky. Vstupné činí pro dospělé 100 korun, 60 korun pro děti do 12 let.