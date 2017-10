Volební lístky došly? Mnohde je dostali na poslední chvíli, jinde se nedočkali

ANKETA / Volební klání ještě ani nezačalo, na Prostějovsku už ale vyvstává první problém: nejsou volební lístky. Alespoň tedy ve schránkách mnohých lidí žijících v centrální a západní části okresu.

Přebírka volebních lístků. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lukáš Fabián

Mnozí další je pak dostali do schránek na poslední chvíli.

"Čekal jsem na lístky dlouho, už jsem myslel, že na mě zapomněli. Nakonec dorazily v úterý," uvádí třeba Daniel Straka z Prostějova.



Jiní obyvatelé okresu ale takové štěstí nemají. A zejména u starších lidí hrozí, že konkrétní kandidáty poznají až ve volební místnosti.

"Pro některé voliče se zdravím způsobenými problémy myšlení budou mít problém. Nicméně starší lidé jsou vesměs rozhodnutí, komu dají hlas. K absenci volebních lístků ve schránkách by ale rozhodně docházet nemělo," uvedl politolog Jakub Lysek.

Bez obav, lísty budou u voleb

Za roznos volebních lístků je ve větší části okresu zodpovědná Česká pošta. Případ, kdy se jich lidé nedočkaly, však prý nejsou způsobené problémem na straně tohoto státního podniku.

"V případě třeba obcí Čelechovice na Hané a Lipová nedoručovala volební lístky Česká pošta. Co se týče Prostějova a jeho částí, tam Česká pošta volební lístky doručuje. Podle mých informací je velká část již doručena, dnes do čtrnácti hodin bude roznos ukončen," sdělil Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty.



Pokud by však přeci jen někteří obyvatelé Prostějovska na volební lístek čekali marně, zoufat nemusí. Jako vždy budou mít totiž možnost získat jej ve volební místnosti.

"V úterý je poslední termín k dodání lístku do domácností. Lidé, co jej nedostanou, jej budou mít k dispozici přímo ve volebních místnostech. Nemusí se bát, že by nemohli jít volit," uklidňuje mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

A odkazuje zároveň na web města, kde lidé najdou plné znění volební vyhlášky. Tedy i všechny povinnosti a náležitosti voliče tak, aby mohl být jeho hlas uznán.