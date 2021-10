"Celkově jsme sice nevyhráli, ale na Prostějovsku ano. Potvrdilo se, že na regionální úrovni jsme na tom dobře," komentuje Irena Blažková, osmička krajské kandidátky hnutí ANO 2011, která získala na okrese třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů. "Těším mě, že mi lidi důvěřují. Mám to každé volby podobné, dostávám ustálený počet hlasů."

Nečekaný výsledek těší dvojnásob.

"Celkové výsledky jsou obrovským překvapením. Nikdo kromě nás to nečekal a přiznám, že ani my sami. Myslím, že je to důsledek dobré kampaně," komentuje úspěch koalice SPOLU Petr Sokol (ODS), krajská šestka, která obdržela přes šest tisíc preferenčních hlasů. "Tolik preferenčních hlasů mě velmi těší. Děkuji za důvěru. Já jsem ale hlavně rád, že jsme zvítězili celkově. To je nejdůležitější a nejzásadnější."

Mírný ústup z pozic. Okamurova SPD získala na Prostějovsku pomyslné třetí místo, celkový počet hlasů byl ale nižší než tomu bylo v předcházejících parlamentních volbách.

"Konkrétně za Prostějovsko musím vyjádřit velkou spokojenost. Při tak vysoké účasti jsme získali 13,9 procenta, což považuji za výborný výsledek. Je to velký příslib do komunálu," komentuje šestka kandidátky Pavel Dopita a doplňuje: "Celkově jsem dostal 1111 preferenčních hlasů, za které velmi děkuji."

Skokanka Hana Naiclerová

Pomyslné brambory brali na Prostějovsku zástupci koalice PIRSTAN. Nejvíce preferenčních hlasů v rámci celého kraje získala prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová (STAN), která tak z pátého místa skočila do poslaneckého křesla.

Regionálně nad, celkově pod čarou. Taková je smutná realita nejstarší tuzemské strany ČSSD.

"Rozhodli voliči. Za mě je to samozřejmě špatně. Myslím si, že není dobře, aby v poslanecké sněmovně nebyla ani jedna strana s levicovým zaměřením. My jsme stále jedinou demokratickou levicovou stranou v zemi. Rozhodli občané, myslím si ale, že budoucnost ukáže, že se jedná o velkou chybu," sdělil Deníku bezprostředně po sečtení posledních hlasů Ladislav Hynek, lídr krajské kandidátky ČSSD.

Volební účast na Prostějovsku dosáhla 64,59 procenta. Vítězné ANO 2011 získalo 29,33, koalice SPOLU 23,93, SPD 13,88, PIRSTAN 10,53, ČSSD 5,49 a Přísaha 5,22 procenta. Ostatní strany přes potřebných pět procent nepřelezly.

Prostějovsko by v příštích volbách měli zastupovat čtyři poslanci: Ladislav Okleštěk a Jaroslav Faltýnek (oba ANO 2011), Radim Fiala (SPD) a Hana Naiclerová (STAN).