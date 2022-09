Lídrem ODS je v Konici padesátiletý Arnold Rozehnal. KDU-ČSL povede Jaroslav Procházka (62 let), PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty si vybralo za jedničku Miloslava Krejčího (57 let), Žijeme Konicí má v čele Jaroslava Kubu (51 let), Pro Konici vede do voleb Vlastimil Šmída (59 let) a lídrem STAN je současný starosta Michal Obrusník (57 let).

Nejstarší kandidátkou je čtyřiasedmdesátiletá Hana Urbanová za KDU-ČSL. Nejmladším kandidátem je David Lakomý (21 let), za ODS.

Jak dopadly v Konici volby 2018? STAN 24,47, KDU-ČSL 21,54, ČSSD 17,04, ANO 2011 13,17, ODS 12,46, KSČM 11,29%.

Kostelec bez sociálních demokratů

Obdobně jako v Konici, tak i v Kostelci na Hané nepostavila kandidátku ČSSD, která hrála v městečku v minulosti hrála hlavní roli. Do boje o patnáct zastupitelských křesel jde pět kandidátek.

V čele KDU-ČSL a NESTRANÍCI Z KOSTELCE je současná starosta František Horák (49 let). Lídrem Žijeme Kostelcem je padesátiletý David Ševčík, Občanské demokraty a nezávislé povede Lubomír Baláš (38 let), jedničkou SPD je Roman Kocourek (53 let) a nové uskupení Kostelečtí patrioti má v čele Ladislava Hynka (54 let).

Nejstarším kandidátem je jednaosmdesátiletý Jiří Cheryn (Žijeme Kostelcem) a nejmladší je Eva Vlachová (25 let) za ODS a nezávislé.

Jak dopadly v Kostelci volby 2018? KDU-ČSL 26,75, ČSSD 25,58, Žijeme Kostelcem 22,01, ODS 14,64, SPD 11,00%.

Starostovat v Němčicích by chtěly čtyři ženy

Hned osm kandidátních listin budou mít v Němčicích nad Hanou. Zajímavostí je, že hned ve čtyřech případech jsou lídry ženy. Ve hře je patnáct zastupitelských mandátů. Jedničkou NĚMČÁCI s podporou KSČM je Naděžda Tesaříková (68 let).

Stranu SNK Evropští demokraté povede Radoslav Borovička (62 let), lídrem SPD je Roman Mizera (43 let) a Sdružení nezávislých kandidátů města Němčice nad Hanou má v čele starostu Jana Vránu (50 let).

Společně pro Němčice má v čele Martinu Kouřilovou (44 let), KDU-ČSL zastupuje jako číslo jedna Jana Otáhalová (66 let), lídrem ČSSD je Jana Oulehlová (49 let) a ANO NĚMČICÍM vévodí Martin Ernst (48 let).

Nejstarší kandidátkou je osmdesátiletá Jiřina Kyseláková (NĚMČÁCI s podporou KSČM) a naopak nejmladší je osmnáctiletá Diana Navrátilová (KDU-ČSL).

Jak dopadly v Němčicích volby 2018? ČSSD 20,94, SNK města Němčice nad Hanou 19,13, ANO NĚMČICÍM 11,34, Společně pro Němčice 10,19, SPD 8,89, KDU-ČSL 8,54, VOLBA A ZODPOVĚDNOST 8,18, SNK Evropští demokraté 7,74, KSČM 5,01%.

V Plumlově jdou proti sobě bratr a sestra

Zajímavostí plumlovských komunálek je skutečnost, že v čele dvou kandidátek jsou bratr a sestra. Do boje o patnáct zastupitelských míst jde šest uskupení. V čele Nadšenců pro Plumlov je Marek Otruba (47 let), který tak jde proti KDU-ČSL v jejímž čele stojí jeho sestra, stávající starostka Gabriela Jančíková (46 let).

V pozici lídra ODS s podporou nezávislých kandidátů jde do voleb Jindřiška Šafranová (59 let), jedničkou uskupení Plumlovští patrioti je Josef Pálka (68 let), TOP 09 povede Otakar Svoboda (55 let). Prvním mužem Nezávislí – Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry je Martin Hyndrich (61 let).

Nejstaršími kandidáty jsou Hana Valíková (TOP 09) a Luděk Báša (Plumlovští patrioti), oba ve věku 77 let. Benjamínkem plumlovských kandidátek je osmnáctiletý Jan Němec z TOP 09.

Jak dopadly v Plumlově volby 2018: KDU-ČSL 22,18, NEZÁVISLÍ-Pl., So., Žá., Ha. 20,87, NADŠENCI PRO PLUMLOV 20,16, SNK Plumlov 2018 15,28, TOP 09 8,75, ODS 8,51, ČSSD 4,21%.

