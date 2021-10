"Lidí chodí hodně. Řekla bych, že se účast blíží komunálkám. Odvoleno už má přes čtyřicet procent registrovaných voličů," hlásila krátce před jednadvacátou hodinou Jaroslav Kvasničková, členka volební komise ve Vrchoslavicích.

V této obci volilo v předcházejících parlamentních volbách celkově 282 voličů, v páteční večer už jich bylo 193.Tradičně vysokou účast mají i v Ohrozimi.

"Máme 41 procent. Chodí převážně lidé mladšího a středního věku, seniorů zatím dorazilo málo," informovala okolo dvacáté hodiny Marie Walterová, předsedkyně volební komise v Ohrozimi.

V této obce registrovali před čtyřmi lety 72,16 procent.Okolo padesáti procent voličů odevzdalo svůj hlas i v Horním Štěpánově.

"Dorazila přibližně polovina registrovaných voličů. Účast bude oproti předchozím volbám vyšší," uvedla Jitka Vlachová, předsedkyně komise v Horním Štěpánově, kde při předchozích parlamentkách měli účast 60,61 procenta.

Železného školu vzali lidé útokem

První volební den začal náporem hned po oetvření volebních místností.

Na zahájení letošních parlamentních voleb čekalo před prostějovskou školou Jana Železného několik desítek lidí. Sedm volebních okrsků na nejlidnatějším městském sídlišti se změnilo krátce po čtrnácté hodině v lidské mravěniště.

"Jako za komunistů, stoprocentní účast," prohodil trefně muž středního věku vycházející z volební místnosti.

"Spěchám, jsme s kamarádkou domluvené do Koliby na pivo," smála se dáma okolo padesátky, která před školou hbitě seskočila z koloběžky.

"Jdeme to změnit? Já fandím zeleným, ale ti nemají šanci, tak jsem to hodil Spolu. Hlavně aby nevyhrál ten, co tam je," komentoval mladík jménem Roman.Úvodní nápor zvládaly komise s přehledem.

Voliči se na sebe usmívali a po opuštění volebních místností ještě dlouho před školou diskutovali.

Silné zastoupení regionu

Zastoupení regionu na kandidátkách je letos silné. Hned v pěti případech jsou zástupci Prostějovska jedničkami. Lídrem hnutí ANO 2011 je Ladislav Okleštěk, jedničkou Svobody a přímé demokracie (SPD) je Radim Fiala, oba z Prostějova, první volbou komunistů je Ludvík Šulda ze Seloutek, v čele sociálních demokratů stojí Ladislav Hynek z Kostelce na Hané a hnutí Přísaha reprezentuje Václav Vévoda z Přemyslovic.

Z pohledu šancí na zastoupení Prostějovska v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na příští čtyři roky to vypadá lépe než v předcházejícím období. Region zastupovali pouze tři poslanci – Ladislav Okleštěk, Radim Fiala a Irena Blažková (ANO 2011). Čtvrtým byl Jaroslav Faltýnek (ANO 2011), ale ten byl zvolen na Vysočině. Právě Faltýnek je dvojkou kandidátky ANO 2011 a je velmi pravděpodobné, že svůj post ve sněmovně obhájí.

Dalšími poslanci hájícími zájmy Prostějovska by se mohli stát Ladislav Okleštěk a v případě výrazného úspěchu Babišova hnutí i osmička Irena Blažková. Křeslo by měl obhájit Radim Fiala a pokud přesáhnou jejich strany pěti procent, tak i Ludvík Šulda, Ladislav Hynek a Václav Vévoda. Bez šancí nejsou ani nejvýše postavený zástupce regionu na listině SPOLU – Petr Sokol (ODS) na šesté pozici a Hana Naiclerová (STAN) pětka kandidátky Piráti a Starostové. Zde ale bude hodně záležet na případném kroužkování.

Lidé mohou budoucí poslance vybírat v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky by měly být známy v sobotu večer.

V posledních sněmovních volbách v roce 2017 zvítězilo v Olomouckém kraji s 31 procenty hnutí ANO 2011, (na Prostějovsku 29,42), následované SPD s 13,5 procenty (na Prostějovsku 15,37). ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM získaly v kraji před čtyřmi lety mezi sedmi a devíti procenty, na Prostějovsku byly výsledky obdobné: KSČM 9,93, KDU-ČSL 8,97, ČSSD 8,64 a ODS 8,93. Osmiprocentní kótu překročili i Piráti 8,05.

Volební účast v kraji i na Prostějovsku dosáhla šedesáti procent. Právě na volební účasti závisí, kolik poslanců z Olomouckého kraje v Poslanecké sněmovně zasedne. V dosluhující sněmovně je to dvanáct zástupců, obdobný počet lze očekávat i pro příští čtyři roky.