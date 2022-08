„V tuto chvíli intenzivně pracujeme na přípravě záměru v oblasti rekreace a zdravého životního stylu,“ sdělil Petr Hlávka, mluvčí developerské skupiny Redstone podnikatele Richarda Morávka.

„Až bude projekt připraven, rádi s ním veřejnost seznámíme,“ doplnil zatím bez bližších informací.

Podnikatel Morávek, který v Olomouci staví novou čtvrť Šantovka a na místě bývalé továrny Milo vybudoval obchodně společenské centrum Galerie Šantovka, získal pozemky v údolí nedaleko Javoříčských jeskyní od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 1,4 milionu korun.

O někdejší léčebnu se zajímají místní i výletníci. Vyhledávaná turistická trasa z Vojtěchova kolem Špraňku vede ve svahu těsně kolem bývalé léčebny. „Víme, že to koupil majitel Šantovky, ale co tady bude, to netušíme. Chátralo to dost dlouho,“ reagoval vlastník lesních pozemků nedaleko bývalé zotavovny.

Zhruba před měsícem se stal areál terčem útoku vandalů. Dva třicátníky dopadla policie na základě oznámení. Muži počmárali vrata, odpadkové koše a vnitřek vypuštěného bazénu.

„Pokud jde o útoky vandalů, objekt je standardně zabezpečen. Bohužel ale nejde útoku vandalů nikdy zcela v plném rozsahu zabránit,“ reagoval na případ mluvčí Petr Hlávka.