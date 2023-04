Masivně se to určitě nezneužívá, ale takové typy se najdou. A co máme odpozorováno, tak se to děje před Vánocemi, před velkými svátky nebo když je prodloužený víkend. V této době se i jednodenní neschopnosti skutečně objevují. Když si lidé potřebují uklidit, nakoupit nebo plánují vícedenní výlet…

Popravdě, je to dost jedno. Nemá to vliv na zdravotní stav obyvatel. Nezaznamenala jsem, že by se kvůli karenční době, když jsme ji v Česku měli, situace nějak zhoršila.

Zmiňujete sick day. Jak hodnotíte tento benefit? Je to dobrý nástroj?

Jednoznačně. Hodnotím to velmi pozitivně. Není potřeba, aby lidé s běžným nachlazením přiběhli hned k lékaři. Řeší si to sami, případně zavolají, a pokud by se to zhoršilo, domluvíme se, že přijdou a vystavíme neschopenku.

Lidé by se obecně měli snažit předcházet nemocem, starat se o své fyzické a duševní zdraví. Taky chodit na preventivní prohlídky. Musíte pacienty upomínat? Proč by měli co dva roky chodit na preventivní prohlídky?

Prevence je velice důležitá. Lidé by měli dbát na zdravý životní styl, ale zároveň využívat možnosti medicíny v podobě preventivních očkování, nezpochybňovat ho, ale naopak po tom sáhnout, protože to opravdu funguje.

Pokud jde o preventivní prohlídky, ty mají velký význam. Vyplácí se zajít, a to všem. Vždy je lepší nemoci předejít nebo ji alespoň zachytit včas. Měli jsme i případ, kdy jsme u mladé slečny našli při preventivní prohlídce maligní melanom. Ve středním a vyšším věku by měli lidé jednoznačně využívat zavedené screeningové programy.