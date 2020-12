Hospodští rozhodnutí vítají.

"Samozřejmě, že jsem jednání vlády sledoval. Nevím jak bych ta rozhodnutí komentoval, jednou tak, podruhé jinak. Mám na to svůj názor, ale samozřejmě jsem rád, že už budu moci otevřít," nechtěl být konkrétní Pavel Opluštil, provozovatel smržické hospody Na Kocandě.

Mohli otevřít hned v pondělí.

"Čekala jsem, že dostaneme povolení už od pondělí. Zazásobeni jsme, nebyl by problém. Musíme počkat tedy až do čtvrtka, ale i tak je to dobře," komentuje aktuální stav Gabriela Zezulová, provozovatelka tří prostějovských restaurací Anděl.

"Kdo nebyl hloupý, tak byl nachystán už na pondělí. Já jsem například připraven," doplnil Pavel Opluštil.

Čtvrtek je optimální.

"Je dobře, že datum znovuotevření bylo oznámeno s předstihem. Máme tak prostor se předzásobit. V restauraci s kuchyní musíme objednávat čerstvé suroviny," sdělila Deníku Věra Růžičková, provozní konického Litovel Klasik Restaurant.

Smutná doba. "Bylo to dlouhé, nekonečné. Doma není nikomu dobře, těším se do práce, chybí mi to. V prázdných hospodách je smutno, zima a dobře je tam pouze pavoukům," ohlíží se Gabriela Zezulová.

"My jsme vařili a vydávali z okénka, stejně tak i v naší rodinné hospůdce v Čuníně. Ale samozřejmě, to není takové, jako když mohou hosté ke stolu," doplňuje Věra Růžičková.

Omezení kapacity příliš nevadí.

"Myslím, že těm omezením vyhovíme. V té nucené pauze jsme zprovoznili vzadu salonek, takže jsme kapacitu navýšili. Na Kocandě si poradíme," hlásí Pavel Opluštil.

"Musíme se přizpůsobit. Přepočítáme židle, dáme na ně třeba čísla a nějak si poradíme. Myslím, že se lidé vejdou," s úsměvem říká Gabriela Zezulová.

"Padesát procent kapacity nevidím jako zásadní problém. Hlavně, že bude otevřeno, zvláště pro hospůdky v malých obcích je to vysvobození. Buďme rádi, v polovině Evropy budou restaurace zavřené až do konce roku," uzavírá Věra Růžičková.

Nucené uzavření malých provozoven a restauračních zařízení bylo vládou nařízeno s platností od 5. října 2020. Znovu otevřít budou moci od čtvrtka 3. listopadu 2020.