Vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovski představí U Hudečků vína šampionů

Vítěz Ligy mistrů a držitel bronzové medaile z mistrovství Evropy, fotbalista Marek Jankulovski přijede do Prostějova. Důvodem jeho návštěvy bude propagace italských vín ze světově známé edice The Wine of the Champions.

Video: Michal Rada