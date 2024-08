OLOMOUCKO

Mora Fest

KDY: pátek 16. - sobota 17. srpna

KDE: Zimní stadion, Olomouc

ZA KOLIK: od 340 Kč

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník sportovně-kulturního festivalu v areálu olomoucké plecharény. Hokejový souboj O Vládce Hané, činoherní představení v podání Moravského divadla Olomouc, známé české kapely a zpěváci, křest dresu a bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Mimo jiné vystoupí Xindl X, O5 a Radeček, Reflexy, Kameron.

Tři sestry na pevnůstce

KDY: sobota 17. srpna, od 14 hod

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 890 Kč

PROČ PŘIJÍT: Řízný festival plný energie Rock Flow rozezní Korunní pevnůstku. Zahrají Tři sestry, Rybičky 48, Doga, Škwor, Walda Gang a Hanz´s Fuckers.

close info Zdroj: Jakub Botek zoom_in Skupina Tři sestry zahraje na Korunní pevnůstce.

Latino party

KDY: sobota 17. srpna, od 13 hodin

KDE: parkán Konviktu, Olomouc

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká latino party u příležitosti oslav 25 let olomouckého Cuban Cocktail & Cigars Baru OSA. Koncert kubánské kapely Mezcla Cubana v kompletním složení. Výuka tanců, Latino DJ, vystoupení Lukáše Marečka. Food trucks, bary s koktejly, rumy, pivem a dalšími drinky.

Narozeniny Tramtarie

KDY: pátek 16. srpna, od 19 hod

KDE: parkán Konviktu, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tramtarijní narozeninový večírek. Komponovaný večer, který diváky provede nejdůležitějšími milníky posledních 20 let olomouckého Divalda Tramtarie, slavnostní křest Divadelního almanachu. Večer zakončí koncert Natálie Tichánkové & 4GOOD.

close info Zdroj: divadlotramtarie.cz zoom_in Kabaret nahatý Shakespeare olomouckého Divadla Tramtarie

PROSTĚJOVSKO

Pivní slavnosti Plumlov

KDY: sobota 17. srpna, od 12.30 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 350 korun, mládež do 14 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava piva a hudby, to jsou Pivní slavnosti v plumlovském Kempu Žralok. Po loňské úspěšné premiéře se usilovně připravuje 2. ročník. V sobotu se pod plumlovským zámkem představí šest kapel. Hlavním tahákem je rock metalová parta Alkehol, ale početnou skupinu příznivců má i regionální stálice Stracené ráj. Nabitý program odstartuje půl hodiny po poledni Checkpoint, po nich ovládnou podium borci z Litovelska – Stracené ráj. Odpolední sérii zahájí Bastard, po kterých budou tvrdit atmosféru dvě revivalové party. V podvečer to bude Divokej Bill revival a od půl deváté Kabát tribute. Žhavou noc pak završí hlavní hvězdy festivalu Alkehol. Zajištěn je i odvoz do Prostějova zdarma.

2. Hloučela fest

KDY: sobota 17. srpna, od 18 hodin

KDE: Občerstvení U Maříků, Prostějov - Čechovice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Kvarteto spřízněných kapel to rozjede v prostějovském biokoridoru Hloučela. Na Hloučela fest 2024 vystoupí čtyři kapely, s vlastní tvorbou, vlastními názory a vlastními mužskými chromozomy. Postupně se představí Durchumdurch, Audiogram, TMRKDM a Cyriloof Bojtlbend.

19. Rallye na pohodu – z lázní do lázní

KDY: neděle 18. srpna, od 10 hodin

KDE: Prostějovsko a Olomoucko, Lázně Skalka a Lázně Slatinice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník populární spanilé jízdy veteránů celým regionem střední Hané. Tradičním startovacím místem jsou Lázně Skalka, kde je možnost prohlídky všech účastnických vozidel. První veteráni se vydají na pouť regionem úderem 10 hodiny. Téměř padesátikilometrovou rallye projedou historická vozidla po trase přes Určice, Plumlov, Kostelec na Hané se svačinovou přestávkou v Čechách pod Kosířem. Cíl je klasicky v Lázních Slatinice, kam dorazí ti nejrychlejší v pravé poledne.

Podívejte se, jak to vypadalo loni:

Dětský rytířský den na zámku Ptení

KDY: sobota 17. srpna, od 11 hodinKDE: Zámek PteníZA KOLIK: vstupné dobrovolnéPROČ PŘIJÍT: Rytířský den na zámku Ptení nabídne dětem nevšední zážitek. Oslava blížícího se konce prázdnin se spoustou soutěží, atrakcí a zábavy. Jak ve Ptení dobrým zvykem, vstupné je dobrovolné a výtěžek akce poputuje na obnovu zámku. Pro děti bude k dispozici skákací hrad, tetování, školička práskání bičem či pískování. Každé dítě obdrží u vstupu perníček.

Keltský festival SAMHAIN na zámku Ptení, 28. října 2023, Ptení. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Oslavy 130 let SDH Hrochov

KDY: sobota 17. srpna, od 13.30 hodin

KDE: náves v Hrochově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velká sláva se chystá v Hrochově na severu Prostějovska. Akce bude zahájena setkáním sborů u rybníka. Následovat bude průvod obcí s položením věnců u pomníku padlých. V 15 hodin bude odsloužena mše svatá a následovat bude zábavné odpoledne s ukázkami hasičské techniky HZS a JSDH Protivanov. Vše vyvrcholí večerní taneční zábavou se skupinou No problem.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Kojetínské hody

KDY: 16. - 18. srpna

KDE: Masarykovo náměstí v Kojetíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kojetínské hody nabídnou pestrý program pro všechny věkové kategorie. Chybět nebudou pouťové atrakce, bohaté občerstvení a k vidění bude i řada výstav. Lidé mohou v neděli dopoledne obdivovat záplavu hanáckých krojů na tradiční Ječmínkově jízdě králů. Do krojovaného průvodu vyrazí stovky Hanáků. V pátek v 17 hodin začne ve VIC výstava s názvem Přítomný čas od tvůrčí skupiny Signal 64 Kojetín, sobotní program se ponese ve sportovním duchu a odpoledne si lidé užijí setkání harmonikářů. V neděli dopoledne se po velkolepém průvodu Hanáků koná na Masarykově náměstí přehlídka národopisných souborů, během níž se na pódiu od 10.30 hodin vystřídají folklorní soubory Bezměrováček, Ječmínek z Chropyně, Kosíř z Kostelce na Hané, Hanácké sóbor z Kroměříže, Hanácké soubor Hruška, Kněžpoláci, Děvčice z Kněžpola, Hanák Troubky, Haná Přerov a kojetínská Hanácká beseda. V neděli odpoledne si lidé užijí koncerty na náměstí - vystoupí zde rocková kapela Gaia, zpěvák Petr Bende a kapela Napořád.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Kojetínské hody: krojovaný průvod Hanáků a Ječmínkova jízda králů. 15.8. 2021

Promenádní koncert v Michalově

KDY: neděle 18. srpna od 15.00

KDE: park Michalov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční promenádní koncert v parku Michalov. Tentokrát zahraje jazzová kapela La Boujeau z Olomouce.

Kovářské fórum

KDY: od soboty 17. do pátku 23. srpna (mimo pondělí 19. srpna)

KDE: hrad Helfštýn

PROČ PŘIJÍT: Od revolučního roku 1989 předchází celosvětově známou demonstraci umění mistrů černého řemesla Hefaiston komornější akce, zvaná Kovářské forum. Při této příležitosti je vybraným osobnostem ze světa uměleckého kovářství zpřístupněna zrekonstruovaná hradní kovárna. Vybraní mistři mají týden k tomu, aby vytvořili dílo dle vlastního návrhu. Již 20 let tak vznikají práce s pestrou tematikou. Slavnostní zahájení Kovářského fóra završí koncertem VOXEL & spol.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Kovářské fórum v historické kovárně na třetím nádvoří, 24. srpna 2023, hrad Helfštýn. Kovářský tým Lukáše Kučery.

Letní kino Hranice

KDY: pátek 16. srpna od 21.00

KDE: Letní kino Hranice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Promítání filmu Fakjů princezny. Chantal má životní sen být bohatou a slavnou infuencerkou, ale aktuálně má jen 300 followers a nemá o čem točit. Brzy se jí ale možná sen splní. Se svou kamarádkou Zeynep se ve škole náhodnou ocitnou před zvláštním starým zrcadlem. Chantal nenapadne nic jiného, než se ho zeptat: „Zrcadlo, zrcadlo řekni mi, kdo je nejlepší influencerka na zemi?“ K jejímu překvapení jí odpoví, že je to právě ona.

Hudební akce u MilenKy

KDY: pátek 16. srpna, sobota 17. srpna

KDE: MilenKa Bistro, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek od 20.00 se v bistru uskuteční DnB Open Air. Vystoupí DJs: Daniel V, Shift, Inactive, Aery. V sobotu hudební program pokračuje. Od 21.00 vystoupí zpěvák Marcell.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hvězdou Rapotínských slavností bude Mig 21

KDY: pátek 16. srpna od 19.30 do neděle 18. srpna do 23 hod.

KDE: areál TJ Jiskra, Rapotín

ZA KOLIK: pátek: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, sobota: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, neděle: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Rapotínských slavnostech se najde program pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na spoustu atrakcí - skákací hrad, trampolínu, malování na obličej, vlasové studio, science show Pevnosti poznání a na mnoho dalších. Slavnosti odstartují koncertem talentovaného zpěváka Raega. Dále se můžete těšit na regionální kapelu Fleksible a na skupinu World Roxette Tribute Band. Hudební hvězdou letošních slavností bude skupina Mig 21 s frontmanem Jiřím Macháčkem. Hlavní program bude zakončen velkolepým ohňostrojem.

close info Zdroj: Deník / Alexandr Vanžura zoom_in Mig21

21. Pekařovskou pouť znovu oživí flašinetáři

KDY: sobota 17. srpna od 8 do 18 hod.

KDE: osada Pekařov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijeďte do nádherné podhorské osady mezi Velkými Losinami a Jindřichovem na 21. ročník Pekařovské pouti. Uskuteční se zde také XII. setkání flašinetářů - především z Čech a Moravy. Kromě vystoupení flašinetářů a dalšího kulturního programu proběhne i nejdůležitější součást Pekařovské pouti a to Mše svatá v místní kapli Nanebevzetí Panny Marie.

Farmářské trhy v Jeseníku nabídnou místní produkty

KDY: pátek 16. srpna od 9 do 17 hod

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Jesenické trhy nabízejí potraviny, výrobky a výpěstky, které pocházejí z co nejbližšího okolí. Přijďte podpořit nejen místní ekonomiku, ale také místní pěstitele a výrobce, kteří se nebojí ukázat to, co umějí a co je baví dělat. Děti si mohou pohrát v herničce s Mateřským a rodinným centrem Krteček. V případě dobrého počasí se můžete mimo jiné těšit také na tvořivé dílničky.

BRUNTÁLSKO A KRNOVSKO

Hodokvas rytíře Kobylky na Sovinci

KDY: sobota 17. a neděle 18. srpna vždy od 9 do 18 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční historicko-řemeslný jarmark je na Sovinci top akcí sezony. Těšit se můžete na pověsti a šermířské příběhy ze života Karla IV. a záruku vysoké kvality celodenního programu a maximální věrohodnosti bojového umění a soubojů. Velkolepý rytířský turnaj bude plný speciálních efektů. Čekají na vás šermířské komedie, pověsti, dobové příběhy a pohádky nejen pro děti ale i dospěláky. Chybět nebudou ani ukázky zručnosti starodávných řemesel. Navíc v sobotu večer od 17.30 do 22 hodin se koná akce Ohněm a mečem plná povídek a ohnivých show. Pořádá historická posádka Špinavci.

Borůvkové hody pod Pradědem v Malé Morávce

KDY: sobota 17. srpna od 8 hod. do neděle 18. srpna do 19 hod.

KDE: Malá Morávka a Karlov pod Pradědem

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Místní restaurace si na 23. ročník borůvkových hodů připraví svá borůvkové menu, jejichž základem budou borůvkové knedlíky. Těšit se můžete také na stánkový prodej v obecním parku, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího. Udělejte si výlet do okolních lesů, dýchejte z plných plic nejčistší vzduch v ČR a po cestě se stavte na výborný oběd z čerstvých borůvek.

Fajne léto v Hedvě Český brokát

KDY: sobota 17. srpna od 10 do 22 hod.

KDE: areál budovy textilky Hedva Český brokát v Opavské ulici, Rýmařov

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Již od 10 hodin se můžete přijet podívat na řemeslný jarmark. Odpoledne na vás čekají hned dvě vernisáže - výstavy fotografií Miroslava Zemana Život na vsi, při níž bude mít úvodní slovo Jindřich Štreit, a vernisáž výstavy šátků Rozkvetlá krása, již uvede Martina Kohoutková. Odpoledne vystoupí kapela AV Blues & Swing a večer ji vystřídá kapela Cokolive. Mimo jiné se můžete těšit také na výtvarné a textilní workshopy, kolotoč, malování na obličej, točenou zmrzlinu, občerstvení a skákací hrad.