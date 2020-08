Aktovka, penál, sešity, přezůvky a nespočet dalších školních potřeb. To vše teď rodiče pečlivě chystají svým ratolestem, aby byly připraveny usednout zpět do školních lavic. Odborníci z Nemocnice AGEL Prostějov radí, aby rodiče ve shonu nezapomínali průběžně kontrolovat také zdravotní kondici stav školáka. Například se zrakem totiž souvisí nejen zdravotní komplikace, ale také prospěch.

Rodiče by měli zkontrolovat, jak jejich děti vidí. | Foto: Nemocnice Prostějov

„V prvních letech života děti nejčastěji trápí dalekozrakost, ve školním věku zhruba od osmi let pak krátkozrakost. Je to dáno vývojem oka po narození, kdy je prakticky každý, kdo se narodí, dalekozraký a postupným růstem a vývojem oka tato vada mizí nebo přejde až do krátkozrakosti,“ vysvětluje Jakub Kopal, primář očního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.