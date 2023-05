Výstava voskových figurín WaxWork se představuje v Prostějově. Expozice pochází z vyhořelého antropologického muzea v ruském Petrohradě.

Výstava voskových figurín v Prostějově, 2023 | Video: Jan Bílek

Do Špalíčku dorazily voskové figuríny zobrazující osudy lidí s hendikepem a neobvyklou vizáží. Většina figurín podle provozovatele výstavy Alfreda Šmída vychází ze skutečných osobností. "Někteří svůj stav přikrášlili uměle, ale většina lidí se tak narodila a jejich život je důkladně zdokumentován," dodal.

Zdroj: Jan Bílek

Přestože jsou figuríny z vosku, při výrobě byly využity skutečné lidské vlasy a lékařské oční implantáty. "U nás je nikdo neudělá, naučil jsem se je opravovat sám," pověděl provozovatel výstavy a pokračuje: "Doma mám ještě největšího muže své doby, skácel se k zemi a hlavu má na čtyři kusy."

Některé figuríny jsou jako živé. "Jsou to umělecká díla z vosku, které jen tak neuvidíte. Stojí za to se podívat na výraz tváře, protože máte dojem, že se díváte na skutečného člověka. Navíc zobrazují neobvyklé abnormality, které jsou to nejzajímavější, co se dá z vosku udělat," okomentoval výstavu Šmíd.



Figuríny inspirované skutečnými historickými celebritami můžete v Galerii Špalíček vidět denně s výjimkou pondělků od 10 do 18 hodin až do neděle 28. května. Součástí výstavy je patnácti minutové video, které vám životy neobvyklých lidí přiblíží.

Autor: Jan Bílek