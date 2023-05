Injekční jehly, výkaly, hluk a zápach jsou ty tam. Objekt staré vodárny za místním nádražím v Prostějově, který byl útočištěm zejména pro lidi bez domova, je uzavřen. Zedníci právě zazdívají všechny vchody a vlezy.

Bezdomovce vykázali strážníci. "Při zazdívání nedošlo k žádnému konfliktu ze strany osob, které se v tomto prostoru dříve zdržovaly. V průběhu týdne strážníci bezdomovce upozornili na připravované stavební úpravy a zároveň je z místa vykázali," informovala mluvčí prostějovských městských policistů Tereza Greplová.

Vodárna byla jedním z posledních útočišť bezdomovců v centru města. "Lidé z nedalekých rodinných domů si neustále stěžovali. K zazdění vchodů jsme přistoupili z bezpečnostních důvodů," uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

"Co tam se dělo, to ani nechtějte vědět. Jít takhle v podvečer po blízké cyklostezce bylo o strach. Hořel tam vždycky oheň, řvala muzika a ty figury, co se tam potácely," kroutil hlavou muž středního věku z nedalekého sídliště.

Zbořeniště staré vodárny je poslední připomínkou někdejšího rozsáhlého železničního depa. "Všechny pozemky jsou v majetku města a ostatní budovy byly odstraněny. O osudu objektu staré vodárny zatím není rozhodnuto. K zazdění vchodů jsme přistoupili z bezpečnostních důvodů," náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Na pozemcích za místním nádražím by měla v dohledné budoucnosti vzniknout odpočinková zóna. "Je ve stádiu jednání. Chybí nám vykoupit ještě malou část pozemků. Vodárnu bychom mohli v parku ponechat jako připomínku místního nádraží," uzavřel Pospíšil.