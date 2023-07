Originální kostýmy, uvolněná atmosféra a skvělá hudba. To jsou nezaměnitelné průvodní znaky Keltské noci, mezinárodního hudebního festivalu s dvacetiletou tradicí. Kemp Žralok v Plumlově nedaleko plumlovské přehrady přivítal obávané Vikingy s otevřenou náručí.

Keltská noc Plumlov, 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Parádní atmosféra, spousta bavících se lidí a setkání starých přátel, to je to, co dělá náš festival unikátním," komentoval v pátek při pohledu do bavícího se davu Tomáš Somr, zakladatel Keltské noci.

Tóny, tanec a ohně rozparádí Žralok. Keltská noc píše 20. ročník

Připomínka starých keltských tradic se líbí všem generacím. Mezi účastníky festivalu bylo možné spatřit malá batolata, děti školou povinné i lidi středního a staršího věku. "Všichni jsou naladěni na stejnou vlnu, je to z nich cítit. Já mám Keltskou noc moc rád, přesně zapadá do atmosféry našeho kempu," pochvaloval si Petr Piňos, správce Žraloka.

Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilNabitý program nenarušila ani hrozba blížících se bouřek. "Trochu vody ještě nikoho nezabilo. Na severu přece panuje drsné podnebí a deště jsou na denním pořádku," usmívala se například Jana z Plzně.



Podobný názor měla většina návštěvníků festivalu. Mezi kapkami deště mnozí tancovali, jiní se schovali pod párty stany a vychutnávali si u hudby dobroty z pestré nabídky občerstvení.

Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilTa byla opravdu rozmanitá, od sladkých palačinek a kukuřice, přes langoše, burgry až po vyhlášené grilované maso z roštu místního řeznického mistra Ivana Mirgy.



Keltská noc pokračuje závěrečným třetím dnem v sobotu od 11 hodin a skončí až v brzkém nedělním ránu.

PROGRAM KELTSKÉ NOCI

SOBOTA 22. ČERVENCE 2023, OD 11. HODIN

11.30 – JAM SESSION (Plumlov Céilí Band)

12.30 – CELTYCKI WROCLAW (PL)

14.00 – ISARA (CZ)

15.30 – IRISH ROSE (SK)

16.35 – MENHIR – keltské boje (CZ)

17.10 – VINTAGE WINE (CZ)

18.15 – DÉMÁIRT – výuka irských tanců (CZ)

19.00 – TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR (CZ)

20.45 – CISAL PIPERS (ITA)

22.10 – ERIU – irské tance (PL)

23.00 – SLIOTAR (IRL) – po devatenácté na KN!

00.50 – BARBAR PUNK (CZ)

02.00 – závěr festivalu KN 2023

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

KELTSKÁ KOVÁRNA

keltský kovář Petr Rajnoch, po celou dobu festivalu

IRSKO PROJETÉ NA KOLOBĚŽCE

Veronika Jiříčková (sobota 22. 7., od 18 hod)

WORSKSHOPY

sobota 22. 7. od 14 hod – JAKUB „GOLDFINCH“ SZCZYGIEL (výroba irských fléten)

sobota 22. 7. od 15.30 hod – J.P. (SLIOTAR) - kytara DADGAD 3.

VERONIKA MERGENTALOVÁ - byliny, dřeviny a aromaterapie (její stánek)

trvání každého workshopu je přibližně 30 – 45 minut