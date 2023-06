Věhlas a popularita plumlovského kempu Žralok přesahuje hranice Prostějovska. Dominanta unikátního plumlovského zámku na břehu sousedícího Podhradského rybníka a blízkost přehrady činí z kempu vyhledávanou rekreační destinaci.

Kemp Žralok v Plumlově, 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Historie rekreační oblasti sahá k přelomu 18. a 19. století. "Koncem devatenáctého století, okolo roku 1890, bylo zdejší prostranství známé jako výletiště, sokoliště. Byl zde amfiteátr a lidé z okolí zde byli naučení chodit," prozradil dlouholetý správce a duše kempu Petr Piňos.

Dobové prameny ale neuvádějí, proč se kemp jmenuje po známém mořském predátorovi. "Důvod pojmenování jsem nikde nenašel. Odvodil jsem si tak sám, že odpradávna se zde žralo a lokalo, proto asi Žralok!“ se smíchem dodává Piňos.

Zvelebování kempu je dlouhodobá a finančně náročná záležitost. "Za těch více než deset let, co patří Žralok městu, se toho udělala spousta. Čekají nás ale ještě další investice. Plány máme, prioritou je modernizace chatek," říká Marek Otruba, místostarosta Plumlova, zodpovědný za chod kempu.

O Žraloku

Rok založení: 1954

Kapacita kempu: 126 míst v 27 chatkách

Karavany a stany: 150 míst pro stany, 50 míst pro automobily

Správce kempu: Petr Piňos

Chatky z konce minulého století potřebují nový kabát. "Na modernizaci chatek pracujeme od začátku roku a budeme pokračovat. Do hlavní sezony ale všechny opravit nestihneme, protože už máme rezervace a bylo by náročné, provádět rekonstrukci za plného provozu," uvedl Otruba s tím, že po skončení sezony přijdou na řadu interiéry. "Naším cílem je, abychom do konce roku měli v kempu alespoň 20 až 30 míst, splňujících vyšší standard," dodal.

Plumlovský kemp ŽralokZdroj: Deník/Zdeněk VysloužilSprchy mají od letoška solární panely. "Novinkou je solární ohřev vody pro sociální zařízení. Rekonstrukcí prošlo beach volejbalové hřiště, v celém areálu se vyčistily nálety. Také jsme nechali zpracovat projekt na kompletní rekonstrukci elektroinstalace v celém areálu a na podzim se budeme chtít pustit do realizace," přidal další novinky Marek Otruba.

Plumlovský kemp ŽralokZdroj: Deník/Zdeněk VysloužilV kempu také přibyly boxy na úschovu jízdních kol, nově bude fungovat půjčovna padleboardů a dostavěno bylo dětské hřiště. "V případu úspěšné žádosti o dotaci, máme v plánu koupit i dvě šlapadla," usmívá se místostarosta.



Nově vaří Hotel Zlechov. "Ve výběrovém řízení na provozovatele občerstvení vyhrála rodina Koláčkova, která mimo jiné provozuje i nedaleký Hotel Zlechov," představil dále Otruba.

Žralok je kulturním a společenským centrem celého Prostějovska. Vedle hudebních festivalů, auto srazů a dalších akcí, ho navštěvují i významné osobnosti.

Víte že…?

Camping Žralok získal v roce 2019 třetí místo v anketě Ceny Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu. Bronzové ocenění dostal Žralok v kategorii Místo pro letní dovolenou u vody.

"Navštívila nás celá řada osobností z řad herců, sportovců, muzikantů, zpěváků nebo politiků. Točila se zde spousta videoklipů, zkoušelo se zde divadlo," ohlíží se správce a pokračuje ve výčtu:

"Z politiků tu byli od premiéra přes ministry, poslance, senátory, primátory a hejtmany úplně všichni s výjimkou prezidenta. Jsme apolitický kemp. Na nikoho se nepovyšujeme a před nikým se neponižujeme, vítáni jsou všichni, ať jsou takoví nebo makoví."

Tip na výlet

Okolí plumlovské přehrady

Příhodná poloha kempu Žralok nabízí spoustu příležitostí k výletům. Nejčastějším cílem rekreantů bývá logicky přibližně kilometr vzdálená plumlovská přehrada. Procházku či projížďku okolo vodní nádrže umožňuje nová cyklostezka lemující pravý břeh, i asfaltová komunikace na břehu opačném.

Plumlovská přehradaZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zámek Plumlov

Návštěvu unikátní stavby snad nevynechá žádný z návštěvníků kempu. Nenapodobitelná budova začala vznikat v roce 1680 Janem Adamem Ondřejem z Lichtenštejna. Projektantem této velkolepé stavby byl Janův otec Karel Eusebius, který byl ovlivňován italskou renesancí a přál si v Plumlově vybudovat nejkrásnější rezidenci v zemích koruny české. To se mu bohužel nepovedlo.

Stavba trvala deset let a ze čtyř plánovaných křídel bylo postaveno pouze jedno a ani to nebylo nikdy dokončeno. I přesto se z plumlovského zámku postupně stala turisty velmi oblíbená atrakce. Zámek Plumlov se v roce 1994 dostal do majetku města Plumlova, které jej spravuje dodnes. Figuruje i na seznamu Národních Kulturních Památek.

Zámek PlumlovZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

ANKETA: Jak vnímáte kemp Žralok?

Martin Kapek, zpěvák skupiny Traktor

Já znám Žralok už od svých mladých let. Když nám bylo dvacet, jezdili jsme s kamarády na krásnou plumlovskou přehradu a samozřejmě jsme několikrát navštívili i Žralok. Dlouho jsem zde nebyl, až letos a moc se mi tu líbilo. Byla zde super atmosféra a organizačně také vše klapalo. Koncert jsme si s klukama užili, i když počasí nepřálo, tak zde byla spousta pozitivně naladěných lidí.

Marek Otruba, zakladatel Spolku Plumlovských nadšenců

Kemp Žralok pro mě mimo pořádání akcí Spolkem Plumlovských nadšenců od letošního roku znamená i další „starost“ na víc, které se věnuji ve svém volném čase. Je to téměř ideálně položený areál – na kraji lesa, v blízkosti Podhradského rybníka a s krásným výhledem na dominantu Plumlova – Plumlovský zámek. Je to centrum kulturních a společenských akcí v rekreační oblasti Plumlovské přehrady a je to i jedno z mála míst na Prostějovsku, kde je možné uspořádat různé druhy akcí – od soukromých akcí (svatby) až po větší hudební festivaly.

Vašek Řihák, hudebník, zpěvák skupiny Moravians

Žralok jsem poznal díky Tomovi Somrovi, který mě pozval na jeho Keltskou noc. Znamená pro mě opravdu hodně, protože jsem si tam udělal spoustu přátel a vyzdvihnout bych chtěl hlavně skvělého správce a kamaráda Petra Piňose. Za těch posledních pár let jsem byl na Žraloku nespočetněkrát na různých akcích a dokonce jsem zde založil festival Kempfest, kdy už proběhly 2 ročníky.

Jan Tatarka, kreslíř a humorista

Kempink Žralok je pro mě spojen s pohodou, se setkání s přáteli. Nacházím tu inspiraci potřebnou k tvorbě a rád zde připravuji výstavy kresleného humoru. Mám radost, že se návštěvníkům líbí Žraločí epopej a že se ji daří rozšiřovat.