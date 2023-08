Provoz zahájili začátkem srpna a lidé si našli cestu. V pálenici Old Distillery zatím pálí menší objemy nebo loňské kvasy. Kvalita se drží i přes slabší úrodu na solidní úrovni."Všeobecně je letos málo ovoce. Počasí na jaře zkrátka nepřálo, s tím se nedá nic dělat," informuje spolumajitel žešovské pálenice Martin Vyplel.

Pálenice Old Distillery zahájila provoz | Video: Zdeněk Vysloužil

Nová pálenice na starém místě. Old Distillery se nachází v Žešově na kopci nedaleko dálnice D46. V prostorách, kde v minulosti pálenice více než čtvrt století fungovala. "Jsme rádi, že k nám lidé začínají jezdit. Vozí sice menší objemy kvasů, ale jsme za to vděční. Navíc nám říkají, že sem jezdívali dříve a budou jezdit zase," říká Vyplel.

Převaha třešní, meruněk je málo

"Nejvíce vozí lidé třešňové kvasy. Meruňky jsou taky, ale je to bída. Někteří chlapi ale dovezli i loňské švestky a ty vypadají hodně dobře," přiblížil palič s tím, že cukernatost letošního ovoce je slabší.

Podzim by měl být lepší. "Všichni, co děláme v oboru doufáme, že podzimní sezona bude lepší. Stromy s hruškami a jablky jsou obsypané, tak se to snad nakopne," věří v lepší časy Vyplel.

VIDEO: V Žešově se otevírá druhá pálenice. Nabízí nebývalý komfort

Pálenice Old Distillery je vybavena dvouplášťovými destilačními kotly o objemech 150 a 300 litrů. "Pálíme už od 50 litrů kvasu. Celá technologie je poháněna elektřinou a výpalky jsou odváděny přímo do podzemních jímek. Žádné výpary zde tedy neucítíte s výjimkou vůně čerstvé pálenky," usmívá se šéf provozu.

Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilOriginálním bonusem je vlastní etiketa. "Pro naše zákazníky jsme vymysleli univerzální etiketu, na kterou si budou moci nechat napsat vlastní text," uzavírá nadšený palírník.