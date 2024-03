/ANKETA/ Ulice spojující západní a jížní část Prostějova s parkovištěm v centru města už není průjezdná z obou stran. Mlýnskou ulicí se nyní řidiči nedostanou na parkoviště u křižovatky Plumlovské a Palackého ulice. V pondělí 11. března se na křížení Mlýnské a Vodní objevila značka označující jednosměrný provoz. Vjet se do ní už nedá.

Mlýnská ulice v Prostějově je jednosměrná, 11.3. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Řidičům se to nelíbí. "To znamená, že když pojedu z Čechovic, budu se muset táhnout přes ucpanou Plumlovskou a stát na třech semaforech. Takhle jsem zaparkoval u žudru za pět minut, teď to bude minimálně dvakrát tak delší," kroutil hlavou například Josef Sýkora.

Horší alternativou je příjezd z jižní a východní části města

"Parkoviště u žudru je nejblíže centra a většinou je na něm volné místo. Teď už tam ale jezdit nebudu, bych musel z Brněnské jet po celém vnitřním okruhu půl hodiny," láteřil další uživatel této zkratky.

Radnice se hájí zájmem veřejnosti

"Rozhodli jsme se tak na základě požadavků podnikatelů, kteří mají své provozovny v Mlýnské ulici. Vyhověli jsme tak žádosti občanů," zdůvodňuje lednové rozhodnutí rady města primátor František Jura (ANO).

Jednosměrka v Mlýnské ulici se komplikuje. Na vině je byrokracie

Původně měla být Mlýnská ulice jednosměrná již v únoru. Kvůli administrativě se tak stalo až v březnu. "Podléhá to administrativním povolením, aby vše bylo v souladu se zákonnými předpisy," informoval před týdnem Deník náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).