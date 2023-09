Místo píšťalky a fanoušků ruší obyvatele sídliště E. Beneše bagry a sbíječky. V plném proudu je dlouho očekávaná rekonstrukce prostějovského fotbalového stadionu. Aktuálně se stavbaři potýkají s demolicí tribuny, jejíž bytelnost práce zpožďuje. Skluz tak ponechá fotbalisty v holickém azylu i na jaře.

Demolice tribuny fotbalové stadionu v Prostějově, září 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Bourání brzdí spousta železa. "V konstrukci je spousta armatury. Likvidace tribuny je tak mnohem složitější a časově náročnější, než jsme očekávali," uvedl František Jura, předseda 1. SK Prostějov a současně primátor Prostějova.

Střecha na prostějovském zimáku dostane záplaty. Budou ji opravovat horolezci

Světla a trávník přijdou na řadu co nevidět. "Firma, která má vybudovat osvětlení a rekonstruovat trávník, stavbu převzala v minulém týdnu. Takže se s první etapou rekonstrukce začne co nejdříve," informoval Jura.

Časový skluz už dělníci nedohoní

Původní plán, že by se s rekonstrukcí stadionu začalo hned po skončení sezony vzal za své z důvodu pozdějšího obdržení dotace z Národní sportovní agentury. "Bohužel jsme nemohli s demontáží tribuny začít dříve, než jsme měli definitivně přiklepnutou dotaci z NSA," vysvětluje předseda eskáčka.

Holice bude hostit druhou ligu i na jaře. "Nabrali jsme takový skluz, který budeme těžko dohánět. Musíme tak bohužel říci, že i na jaře bude druholigový tým hrát v Holici. Jedná se o velkou pravděpodobnost hraničí s jistotou," přiznává šéf prostějovského fotbalu.

O záchranu bude eskáčko bojovat v Olomouci

"Ze sportovního hlediska je jasné, že hrajeme o záchranu. Samozřejmě, že by bylo lepší bojovat o důležité body v Prostějově. Na druhé straně se s rekonstrukcí začít muselo. Kdybychom s ní nezačali, také už by se ta šance nemusela nikdy opakovat," říká primátor Jura s tím, že Prostějov bude mít stadion s prvoligovými parametry.

Nové tribuny i osvětlení. Prostějov bude mít stadion pro první ligu

Rekonstrukce stadionu Za místním nádražím by měla stát 200 milionů korun a uskuteční se ve třech etapách. V projektu se počítá s hledištěm pro čtyři a půl tisíce diváků, umělým osvětlením, zavlažováním a vyhřívaným trávníkem. Vzniknout by mělo i nové parkoviště. Aktuálně se nachází rekonstrukce v první etapě.

Vedení města počítá v projektu s dotací z NSA ve výši 80 milionů korun. "Dopředu jsme avizovali, že bychom chtěli, aby se nám povedlo získat polovinu prostředků od státu a druhou polovinu by investovalo město. Nemůžeme říct, že to tak na sto procent bude, ale byl by to ideální model," uzavírá František Jura.