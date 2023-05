Sobotní vystoupení známého českého rappera přilákalo do letního občerstvení U Maříků několik desítek jeho příznivců. Vyznavači rapové hudby si užili hodinovou smršť největších fláků osobitého Jamese Colea.

Rapper James Cole U Maříků, 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil



Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil"I když to není můj šálek kávy, tak je to pořád živá hudba a ta na letní zahrádky patří. Vidím, že ti, co ho znají, si to užívají a mě to zase u piva tak nevadí," komentovala Hana, jedna z žen sedících u stolu. Zbývající návštěvníci oblíbeného občerstvení v Biokoridoru Hloučela, si přišli očividně zarapovat s pražským umělcem.

Následující víkend si U Maříků přijdou na své fanoušci rockové hudby. V sobotu 27. května vystoupí hned dvě kapely – prostějovští Bezsoucitu a olomoučtí Koupím Si Kulomet.