Stěhování národů, které každoročně přináší světový šampionát v ledním hokeji se dotklo i Prostějovska. Na úvodní dva duely České reprezentace vyrazila i pětice kamarádů z Konice.

MS v hokeji pohledem fanoušků z Prostějovska | Video: Zdeněk Vysloužil

"Já osobně jsem na mistrovství poprvé a parádní atmosférou jsem nadšen," sdělil Deníku přímo z Lotyšska Tomáš ´Mamut´ Grepl.

Po koncertě v Ostravě se vydali autem na východ

"Ve středu jsme byli na koncertu Sabaton v Ostravě. Ve čtvrtek jsme vyrazili přes Polsko a Litvu do Rigy," popsal trasu Grepl.Cesta s přestávkami trvala dvanáct hodin. "Bylo to dlouhé, ale přežili jsme. Jdeme na Slovensko a v neděli na Kazachstán. Pak se vracíme zpátky do Konice," zdraví závěrem do rodného kraje výprava z Prostějovska, která se v Rize potkala i se spoustou krajanů.

Na světovém šampionátu v ledním hokeji v Rize nechybí ani fandové z Konice a Prostějova. 12.5. 2023. Foto: Tomáš Grepl, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista