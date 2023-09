Poničená okna, rozbité tašky na střechách a trosky v okolí rodinných domů. Takový je pohled na část obce Otinoves na Prostějovsku, kde ve čtvrtek po poledni došlo k rozsáhlé explozi zábavní pyrotechniky. Následky a okolnosti tragédie, při které jeden člověk zemřel, teď mapují nejen policisté, ale i místní občané a vedení obce. Místo, kde k ničivému výbuchu došlo, je kvůli policejnímu vyšetřování stále uzavřeno.

Silná exploze otřásla obcí Otinoves na Prostějovsku ve čtvrtek asi dvacet minut po poledni. Většina místních obyvatel v tu dobu zrovna seděla u oběda.

„Náhle se ozvaly dva silné výbuchy bezprostředně po sobě. Zahlédl jsem kouř, obrovský hřib a následně oheň. Okamžitě jsem volal na linku 112. Zburcovali jsme také naše dobrovolné hasiče. Záchranné složky byly brzy na místě a odvedly opravdu skvělou práci. Za pomoc jsme jim moc vděční, sami bychom to nezvládli,“ vyzdvihl starosta Petr Kolář.

Černý oblak v podobě hřibu bylo podle místních obyvatel zřetelně vidět i z návrší u kojálu nedaleko Krásenska, který se nachází deset kilometrů daleko. Otinovsí v tu dobu létaly trosky z výbuchu a šířil se silný zápach.

„Obědvali jsme a najednou detonace a hned za ní další. Bylo to hrozné, roztřásla se nám okna a trochu nám to poničilo dveře. S manželkou jsme si mysleli, že na nás Putin něco hodil, takové to byly šupy. Ještě teď to vydýchávám, to snad není možné, co se tu událo,“ komentoval v pátek ráno okamžik výbuchu přímo v Otinovsi jeden ze starousedlíků bydlící v rodinném domku nacházejícím se jen pár desítek metrů od místa exploze.

Krátce po výbuchu vyběhl na ulici a uviděl podle svých slov asi šedesát metrů vysoký černý hřib. „Byl černý jako noc. Všude poletovaly trosky. Silnice jich byla plná a od toho místa se šířil neuvěřitelně silný zápach. Tlaková vlna několika domům rozmlátila okna a smetla i část tašek ze střech,“ popsal očitý svědek, který si přál zachovat anonymitu.

Sirény, záchranné složky, manévry

Za chvíli se podle něj začaly ozývat sirény a na místo dorazily záchranné složky a začaly manévry. „Samozřejmě jsem pak o celé události přemýšlel a honí se mi to hlavou i teď. Je to strašná tragédie. Škoda lidského života, který tam vyhasl. A co teprve teď jeho rodina,“ vyjádřil se smutně obyvatel Otinovsi.

Podle jeho mínění došlo k výbuchu na zahradě u domu majitele pyrotechnické firmy, v místě kde se nacházel objekt, který mu sloužil k práci. „Ten je kompletně pryč a s ním i část garáže,“ popsal muž.

Ve čtvrtek 21. září 2023 okolo poledne došlo v Otinovsi na Prostějovsku k výbuchu domu.Zdroj: Deník/- HZS Olomouckého kraje

Vedení obce postupně zjišťuje rozsah škod i to, jakou pomoc teď místní nejvíc potřebují. Zhruba deset rodinných domů je po detonaci poničeno, většinou mají ´vysklená´ okna a poškozenou část střešní krytiny. Na střechách jsou náhradní tašky nebo plachty, aby v případě deště nevznikly ještě větší škody.

„Z pohledu statika to zatím vypadá, že nebude nutné žádný z domů demolovat. Nicméně jedna nemovitost po té explozi vyhořela, takže se teď bude řešit, zda zůstane zachována,“ popsal starosta Petr Kolář.

Rozsah škod ještě není znám

Místo, kde k tragédii došlo, je stále uzavřené, především z bezpečnostních důvodů. „Ohnisko bylo poměrně velké, je to tam pořád obehnáno páskou a přístupné jen pro kriminalisty. Rozsah škod teprve zjišťujeme, bude to ještě nějakou dobu trvat. Jsme v situaci, kterou jsme nikdy nezažili, řešíme to takzvaně za pochodu,“ konstatoval starosta s tím, že škody na obecním majetku jsou v řádu několika desítek tisíc korun.

Záchranáři přijali oznámení o výbuchu a následném požáru rodinného domu v Otinovsi ve čtvrtek krátce po poledni. Na místo vyrazily všechny složky integrovaného systému, při záchranných pracích v provozovně zábavní pyrotechniky nalezli tělo muže bez známek života.

„S největší pravděpodobností se jedná o majitele nemovitosti a provozovatele prodejny s pyrotechnikou. Poškozeným a pozůstalým poskytovali na místě pomoc naši krizoví interventi,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policejní pyrotechnici společně s profesionálními hasiči po uhašení ohledali dům a jeho okolí, aby vyloučili případná další ohniska. Policejní vyšetřovatelé nyní pracují s několika verzemi, jednou z nich je neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Pokračuje se v podrobnějším ohledání místa požáru a jeho okolí, zároveň probíhá zajišťování dalších důkazních materiálů,“ dodala policejní mluvčí.

Kolem místa tragické události prochází hlavní silnice z Drahan přes Otinoves do Lipovce. Auta po ní v pátek ráno mohla vždy pod dohledem policistů kyvadlově projíždět. Jedna strana silnice byla totiž blokována technikou a vozidly záchranných složek.