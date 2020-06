Kompletní výměna kolejového svršku.

"Oprava dvoukolejového přejezdu měla původně proběhnout už v dubnu. Správa železnic započala kompletní výměnu kolejového svršku, vyrovnání a instalaci nového povrchu na přejezdu v pondělí 8. června," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Stavební práce na železničním přejezdu by měly být ukončeny v pondělí 22. června 2020. Do té doby budou muset řidiči mířící do Vrahovic využívat takzvanou myší díru v Říční ulici nebo trasu po Průmyslové ulici.

Déle než řidiči motorových vozidel budou omezeni cestující využívající vlakovou dopravu. Nepřetržitá výluka na trati mezi Olomoucí a Nezamyslicemi potrvá až do 9. července 2020.

Souběžně se lidé nesvezou vlakem ani směrem na Dzbel a Senici na Hané. Výluka na těchto tratích potrvá do pondělí 14. června letošního roku.