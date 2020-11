"Zadání bylo nahrát vlastní sólo nebo skladbu v maximálně pětiminutové délce," informuje Ondřej a pokračuje: "Oslovila mě také firma vyrábějící bubny. Zaujal je můj věk, protože jsem se umístil i před profesionálními bubeníky z celého světa a nabídli mi možnost spolupráce. Pro začátek se jedná o nějaké slevy na nákup vybavení. Byl jsem ale zařazen do určité databáze, a mohou mi tak přicházet nabídky na skládání nebo hraní."

Projekt vznikl v garáži

"Na myšlenku, že bych se mohl přihlásit do soutěže, mě přivedl pan učitel Knotek. Řekl mi ať nejsem blbej a jdu do toho, tak jsem to zkusil. Nahrávku jsem vytvořil ještě v garáži, jako nějaký začínající slavný muzikant," usmívá se Ondra Šteigl a dodává: "Z 5431 přihlášených bubeníků v soutěži Shure Drum Mastery jsem skončil na 99 místě."

Sólobubeníkem se stal neplánovaně

"S hudbou jsem začal na základní škole. S panem učitelem Petrem Knotkem jsme tehdy založili skupinu Vysoké napětí. Po základce jsme chtěli pokračovat, sehnal jsem zkušebnu, ale protože kolega kytarista skončil z důvodu, že jsme nesehnali baskytaristu, tak jsem zůstal sám," líčí nedávnou minulost Ondřej Šteigl, jenž se hraní na bubny věnuje sedm let.

Nejraději má tvrdší hudbu

"V oblibě mám rock, s tím sem se i prosadil. Metal hraje skoro každý a jazz zase nikdo neposlouchá. Mým hudebním vzorem je Niko McBrain, bubeník kapely Iron Maiden," říká mladík s paličkami.

Rodiče zatím konzervatoř neschválili.

"Konzervatoř mi byla doma zamítnuta, že prý se mám živit něčím poctivějším. Studuji tak obor elektrikář silnoproud. Konzervatoř se tedy zatím odkládá, ale určitě to pro mě není uzavřená věc," komentuje vzdělání Ondřej Šteigl.

Má vlastní zkušebnu a vybavení

"Bubny mám v hodnotě čtyřicet tisíc a octoban jsem si vyrobil sám, na čemž jsem ušetřil stejnou částku. Složení a rozložení celé soupravy mi trvá patnáct minut," popsal své vybavení hudebník a pokračoval: "Denně cvičím přibližně dvě hodiny. Čeká mě ale ještě hodně dlouhá cesta. Myslím, že na špičkovou úroveň, na kterou bych se v budoucnu chtěl dostat, mi potrvá minimálně deset let."