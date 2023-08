Připomínka historie v podobě Mezinárodního setkání Bobin, přilákalo na hlavní nádraží v Olomouci stovky zvědavců. To měli možnost svézt se zvláštními dobovými vlaky do Přerova a Prostějova. V neděli mohou využít možnosti navštívit prostřednictvím Bobina expresu slovenské Vysoké Tatry. Výjimečný vlak projede Valašskem a při zpáteční cestě staví v Českém, Těšíně i Ostravě.

Mezinárodní setkání Bobin, Olomouc 12.8. 2023 | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil

Neopakovatelný odér nevyprchal ani po desítkách let. Zapískání, odjezd a unikátní klapot kol a pražců. Takové zvuky rozjitřily paměťové buňky mnoha přihlížejících na nástupišti olomouckého hlavního nádraží. Na vyjížďku střední Hanou vyrážely vlakové soupravy ze sedmdesátých až devadesátých let minulého století.

Historické vlaky v Olomouci přilákaly davy lidí, podívejte se

"Na to se nedá zapomenout. Zelené vagony, specifická vůně v kupé a pravidelný klapot kol. Najezdila jsem se s těmi vlaky hodně. Trasu z Prahy do Olomouce znám zpaměti ještě teď, i když už jsem dobrých patnáct let vlakem nejela," komentovala dáma středního věku z Olomoucka.

Unikátní šance pro fandy vlaků. Do Olomouce se sjedou legendární Bobiny

Soupravy tahaly nezapomenutelné elektrické lokomotivy, kterým příznivci železniční historie neřeknou jinak než Bobiny. Jedná se o nejstarší elektrické lokomotivy pro stejnosměrný napájecí systém 3000 V řady E 499.0. Akce se koná u příležitosti 70. výročí od vyrobení první lokomotivy tohoto typu a současně i 65. výročí od vyrobení poslední Bobiny pro Československé státní dráhy (ČSD).

V Olomouci si dalo rande celkem devět Bobin

"V prostorách olomouckého depozitáře je připravena nejen výstava oslavenkyň řady E 499.0 a dalších historických strojů ze sbírek Českých drah, ale i doprovodné akce," zve za pořadatele Josef Vendolský z ČD Nostalgie. V neděli zamíří expres přes Valašsko až do Popradu. Souprava bude vedena přípřežím muzejních Bobin E 499.085 Českých drah a E 499.062 slovenského Železničního klubu Tatran. Tímto historickým expresem se zájemci mohou naposledy projet po staré trati pod Tatrami.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Expres pofrčí přes Valašsko

Mezinárodní Bobina expres odjíždí z Olomouce v neděli 13. srpna v 6.10 hodin. Dalšími zastávkami jsou Hranice (6.44-6.45), Valašské Meziříčí (7.07-7.09), Vsetín (7.27-7.28), Horní Lideč (7.49-7.59), dále na Slovensku zastaví v Púchově, Žilině, Vrútkách, Ružomberoku, Liptovském Mikuláši, Východnej, Štrbe (11.40-12.48) a končí ve stanici Poprad-Tatry ve 13.14 hodin.

"Obdobná jízda už nebude opakovatelná. Kromě přeložky tratě pod Tatrami bude železniční stanice Žilina přepnuta na střídavý napájecí systém a po dokončení modernizace tratě do Košic zde již bude výhradní provoz ETCS," dodal Josef Vendolský.

Historický vlak projede i Ostravskem

Zpět na Moravu se vydá expres z Tater po jiné trase v 15.40 hodin. Ze Žiliny odbočí na Čadcu a první zastávkou na Moravě bude Český Těšín (18.53-18.54), dále staví v Karviné (19.08-19.10), Ostravě hlavní nádraží (19.31-19.33), Ostrava-Svinov (19.39-19.40), Hranicích (20.16-20.17) s příjezdem do Olomouce ve 20.50 hodin.

Podrobné informace k programu třídenních oslav a zvláštním jízdám jsou k dispozici na www.cdnostalgie.cz .