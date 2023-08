Bývalý boxer, kaskadér či příležitostný herec Rostislav Osička, má jednu celoživotní vášeň a tou je malování. Průřez jeho celoživotní tvorbou je k vidění v prostějovské Městské galerii v zámku. Sedmdesát obrazů nabízí různorodá témata. Spojovacím článkem je ale samotný život.

Výstava Rosťa Osička, Prostějov 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Rodák z jihu Moravy maluje srdcem. "Řekl bych, že jsem takovou kopií těch obrazů nebo obráceně. Myslím, že o tom není třeba moc mluvit, stačí se dívat a vnímat," říká autor, který je čtyřnásobným boxerským mistrem republiky.

13. komnata Rostislava Osičky v České televizi ZDE



Prostějov poznal v době boxerské éry na přelomu osmdesátých let. "Do Prostějova mě pozvali dva galeristé Mirek Macík a Dalibor Mouka. Prostějov je mi ale blízký. V době, kdy jsem boxoval za Duklu Olomouc, jsme mívali soustředění na stadionu Železáren. Znal jsem tam spoustu výborných kluků, z nichž už bohužel mnozí nejsou mezi námi," prozradil Rostislav Osička.

"Vystavujeme sedmdesát autorských obrazů, které nejsou všechny jeho, ale jsou zapůjčeny i ze soukromých sbírek. Jedná se o výstavu prodejní a je první výstavou v řadě, kterou v nejbližší budoucnosti plánujeme," představuje jeden z kurátorů výstavy Miroslav Macík.

Rosťa tančí ve StarDance

Obrazy jsou rozmístěny v několika místnostech. "V první jsou tematicky pražské kavárny. Jsou tam i malby z Paříže nebo bezdomovci v ulicích Prahy. V další najdete výjevy ze StarDance a sportovní téma box. Třetí malá místnost nabízí náboženskou nebo válečnou tématiku. V poslední je moravský folklor, krajiny a také ničivé tornádo," provádí Macík.

Výstavu malíře a boxera Rosti Osičky mohou vidět Prostějované do 3. září v Městské galerii v zámecké kavárně Vino & Tapas.(zleva) Rosťa Osička, Miroslav Macík a Dalibor Mouka.Zdroj: Deník/VLP Externista

Příroda, kavárny a obyčejný život jsou stálou inspirací. "Začínal jsem jako krajinář. Jsem rodákem z Moravského Žižkova a přírodu miluji. Toulal jsem se vždycky krajinou, která mě fascinovala. V současné době mě inspirují kavárny a život v nich. Důvodem je, že žiji v Praze a tam je kaváren plno," usmívá se malíř.

Obrazy jsou plné energie



Renesanční člověk se srdcem na pravém místě. "Já znám Rosťu dlouhou dobu a musím říci, že se neustále vyvíjí. Nemyslím jen po umělecké stránce, ale i lidské. Stále se posouvá dál. Jeho díla mají velice dobré hodnocení od renomovaných kritiků. Z jeho obrazů přímo čiší energie a srdce," chválí druhý z kurátorů Dalibor Mouka.

Pokorný bojovník se stále učí

"Maluji více než dvacet let. Jedná se o dlouhou a těžkou cestu. Jsem ale bojovník a baví mě to. Pořád zkouším něco nového a poslouchám názory a rady zkušených vynikajících malířů. Nestydím se zeptat a poučit z vlastních chyb. Člověk se má stále co učit," doplňuje mimo jiné i účastník televizní taneční soutěže StarDance.

životní motto Rosti Osičky:

Kdo chce příliš, nebude v životě nikdy spokojený

Výstavu s všeříkajícím názvem Rosťa Osička, mohou zájemci navštívit v Městské galerii na prostějovském zámku. Ta se nachází v kavárně Vino & Tapas. Otevřeno je od úterý do pátku od 14 hodin, v sobotu od 16 a v neděli opět od 14 hodin. Výstava bude v Prostějově do 3. září.

Další zastávkou Osičkových děl bude Ostrava

Zahajovací vernisáž ve dvoraně radnice Moravské Ostravy je naplánovaná na pátek 20. října. "Výstava bude zahájena u příležitosti Mistrovství České republiky v boxu. Akce se bude jmenovat Pěsti v Ostravě a moderovat ji bude Marek Vašut a osobně bude přítomen i Rosťa Osička," zve na sever Moravy spolukurátor Dalibor Mouka.



Rostislav Osička

- narozen 15. října 1956 ve Valticích

- vyrůstal v Moravském Žižkově

- boxovat začal v 15 letech v Hodoníně a následně ve slovenské Skalici. Jako reprezentant působil v Dukle Olomouc a získal titul mistra ČSSR a tři tituly mistra ČR. Z 305 absolvovaných zápasů má na kontě 268 vítězství. V roce 1981 musel ukončit kariéru kvůli rvačce, za kterou dostal doživotní disciplinární trest.

- živil se jako vyhazovač, kaskadér a příležitostný herec. Má vlastní boxerskou školu a za 21 let měl 41 výstav obrazů po celé České republice.

- v roce 2015 se dostal do povědomí nesportovní veřejnosti jako účastník televizní taneční soutěže StarDance s Romanou Motlovou.