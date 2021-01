"Jela jsem autem, poslouchám rádio a zrovna tam zpovídali Pokáče. Mimo jiné zmiňoval, že pro své příznivce vydal jako vánoční dárek svůj zpěvník," vysvětluje vrchoslavická místostarostka Adéla Palíšková, jak se žádané zpěvníky ocitly i v místní škole a pokračuje: "Pokáč také říkal, že má navíc tři tisíce kusů, které by rád věnoval například nějaké škole. Neváhala jsem ani minutu, hned po příjezdu domů jsem oslovila jeho manažerku a odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Slovo dalo slovo a zpěvníky dorazily."

Železo to nebylo

"V úterý mi volá hospodářka, že přišel strašně těžký balík. Nadávala, co si to ti hasiči zase objednali, že to bude zase nějaké železo. Otevřela to a hned na mě uhodila, že tam jsou nějaké zpěvníky a jestli o tom něco nevím…," culila se místostarostka.

Špatný přetisk

"Zpěvníky jsme nechali vyrobit před Vánocemi. Bohužel se stala chyba a došlo k špatnému přetisku stran. Měl jsem tak tři tisíce zpěvníků a nevěděl co s nimi," sdělil Deníku písničkář Pokáč a dodal: "Místo aby mi ležely v obýváku, tak jsme je nabídli jako dárek. Zájem byl značný, mile mě překvapil a mám z něj obrovskou radost."

Děti ho dobře znají

"Před rokem jsem ve Vrchoslavicích vystoupil a musím přiznat, že ten zážitek byl velmi intenzivní. I když jsem měl ten den tři koncerty, na tenhle si dobře pamatuji," ohlíží se Pokáč k podzimu 2019. "Přijel, zazpíval, pár dětí se dokonce dostalo na pódium a zpívaly s ním. Všem kdo chtěl rozdal podpisy a zůstala nám na něj krásná vzpomínka. Teď si zase on vzpomněl na nás," konstatuje písničkářova velká fanynka Adéla Palíšková.

"Bylo to pro nás velké překvapení, z kterého máme velkou radost. Hlavně asi čtvrtá a pátá třída, i když i ti menší Pokáče poslouchají. Věřím, že si budeme zpěvníky číst a jeho hudbu poslouchat. Zpívat zatím v současné době omezení nemůžeme," informuje ředitelka obdarované školy Petra Klusalová a doplňuje: "Osobně jsem v minulosti Pokáče neslyšela, ale shodou okolností ho minulý týden poslouchal synovec, tak jsem se s jeho tvorbou seznámila. Líbí se mi a myslím, že jeho písně v současné době i potěší."