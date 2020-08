Okolo dvou stovek lidí naladili na správnou notu prostějovští Minami, po nichž nastoupila parta hudebních virtuózů z Čech.

"V minulosti jsme tu byli dvakrát na Keltské noci. Zdejší prostředí dobře znám a mám ho rád," sdělil Deníku frontman kapely Michal Šenbauer, jehož nerozesmutnila ani nižší návštěva.

"Vždycky je to záležitost různých věcí, které se dějí okolo. Dnes byl krásný večer a ti lidi, co tu byli si to užili. Ono to není o počtu lidí, byli tu ti, co tu být chtěli. Navíc si myslím, že v současné době těch řekněme dvě stě lidí zase tak málo není."

Na vystoupení muzikantů z Českého srdce bylo vidět, že si koncert užívají. Několikeré přídavky nebo francouzské refrény rozezpívaly všechny přítomné.

"Bylo to krásné. Oni jsou opravdu profíci, skvělí muzikanti. Navíc je z nich cítit, že je to strašně baví," komentovala do rytmu se vlnící černovláska Hana.

"Jakmile to funguje a je tam ta správná energie, je jedno pro kolik lidí hrajete. Hudbu musíte proto, že vás to baví a užít si to. Pro nás není hudba byznys, nás to baví," potvrzuje Michal Šenbauer, jenž slíbil, že se do Žraloka se svou kapelou stoprocentně vrátí.