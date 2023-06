Silné bouřky, které řádily ve středu napříč celou republikou, se nevyhnuly ani Prostějovsku. Dramatické chvilky si prožili i návštěvníci plumlovského kempu Žralok. V podvečer zatarasil příjezdovou cestu vyvrácený letitý strom.

"Spadl napříč přes silnici a větve se zapletly i do drátů elektrického vedení. Naštěstí tam nestály auta, jen jedno a tomu se nic nestalo," informoval přímo z místa Petr Piňos, správce kempu Žralok.

Mimořádnou situaci přijeli řešit hasiči i policisté. "Museli jsme počkat na pracovníky E.on, aby nás odpojili od elektřiny. Následně se do práce pustili hasiči a strom zlikvidovali. Za hodinu neměli co dělat, bylo vidět, že jsou profíci," poznamenal správce.

Příjezdová cesta do Žraloku tak byla krátce před středeční jednadvacátou hodinou opět volná. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami a vysokými teplotami platí i pro čtvrtek 22. června. Odpolední teploty by mohly přesáhnout 30 stupňů a bouřková hrozba platí od 23. hodiny až do pátečního rána.