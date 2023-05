Rekonstrukce jedné poloviny estakády Haná na dálnici D46 v Prostějově je v plném proudu. Stavaři používají revoluční technologii – hydrodemolici. Ta by měla výrazně urychlit harmonogram prací.

Opravy na estakádě D46 v Prostějově | Video: Zdeněk Vysloužil

"Hydrodemolice je technologie, která je šetrnější a rychlejší, oproti standardnímu bourání. Dává nám nějakou šanci na urychlení prací," informoval Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

"Technologie nabízí urychlení šetrnou metodou, kdy nenarušujeme statiku mostu. Bez porušení zůstane i samotné armování," představil novinku Jakub Neděla, ředitel prostějovské firmy HDR Servis. Hydrodemolice je systematické narušování betonu. "Děláme to vysokotlakým vodním paprskem, bez jakýchkoliv vibrací," dodal Neděla.

Rekonstrukce poloviny estakády ve směru na Vyškov, je prakticky kopií loňských prací. "Dálniční estakáda není nic jiného, než dva paralelní mosty vedle sebe. Loni jsme sanovali polovinu ve směru na Olomouc, teď pracujeme na druhé, ve směru na Vyškov," říká Rýdl.

Vozovka se svleče jako had. "Odfrézujeme svrchní část vozovky, odstraníme svodidla, prakticky obnažíme konstrukci jako takovou a provedeme sanaci. Vyměníme mostní závěry a provedeme sanaci i spodní stavby," přiblížil ve stručnosti pracovní plán mluvčí ŘSD.

Estakáda dostane tři vrstvy asfaltu

"Osazena bude i novým dopravním značením a telematikou. To znamená optický kabel, elektrické vedení, čidla a kamerové systémy," vypočítal Rýdl. Kompletní rekonstrukce celé estakády by měla stát 350 milionů korun. "Po skončení prací, by měla estakáda vydržet dalších čtyřicet až padesát let," uzavřel zástupce ŘSD.

Předpokládané ukončení rekonstrukce je plánováno na polovinu letošního listopadu.