"Na Olomoucku hasiči zajišťovali rovněž uvolněné plechy na budově v Litovli v ulici Karlovská. V Chromči na Šumpersku došlo k nehodě osobního vozidla, které narazilo do padajících stromu. Naštěstí se situace obešla bez zranění. Sundání okenní sítě zaměstnalo také hasiče v Přerově," doplnil Zdeněk Hošák.

Jen do čtvrté hodiny odpoledne vyjížděli hasiči ke čtyřiceti událostem. Nejvíce práce měli na Jesenicku a Olomoucku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.