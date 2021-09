Patnáct let provozu je u konce. "Víceúčelová sportovní hala sloužila doposud pouze jako kluziště. Je to dáno tím, že povrch nebyl udělán tak, aby se dal využít i přes léto. Stávající povrch navíc po patnácti letech provozu dosluhuje. Chyběly tam zimní izolace a povrch se tím pádem zvedl," informuje o aktuálním stavu konický starosta Michal Obrusník.

Pracuje se na projektu. "Chtěli bychom novou technologii, nové povrchy a naším záměrem je, aby hala fungovala i přes léto. To znamená, že chladící trubky musí být uložené tak, aby se na ně dala přes léto položit palubovka nebo něco podobného," říká Obrusník a pokračuje: "V projektu by měly být i šatny a místnosti pro uložení sportovního nářadí."

Požádáno je o dotaci. "Zažádali jsme Národní sportovní agenturu (NSA) o dotaci ve výši 24 milionů korun. Ovšem NSA po vypsání této výzvy ji zrušila a vypsala novou. Takže jsme museli znovu zaplatit za podání nové výzvy…," kroutí hlavou starosta a dodává: "Jak to nakonec dopadne, se neodvážím říct. Věřím ale, že dobře.

Rozšířená herní plocha a snížené mantinely.

"Stávající rozměr kluziště je 18x36 metrů. My v podstatě celý povrch vybouráme, dáme tam zemní izolace a odstraníme mantinely. Po dobudování budou instalovány takzvané zamrazovací mantinely. Na letní sezónu se mantinely odstraní, plocha se zvětší. Plocha by měla být umělohmotná, ze zaklapovacích desek. Měla by zvládnout jakýkoliv halový sport," uzavírá Michal Obrusník.