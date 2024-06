Prestižní titul Vesnice roku Olomouckého kraje 2024 zůstává opět na Prostějovsku. Po Čechách pod Kosířem převzaly štafetu Vrchoslavice. Zlatá stuha míří do malé obce na jihu regionu s necelou tisícovkou obyvatel.

Vrchoslavice, návštěva komise Vesnice roku 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Pocity jsou to úžasné. Obrovské, ale o to příjemnější překvapení. Vůbec jsme dopředu nic nevěděli, mysleli jsme, že jsou do Olomouce pozvaní všichni soutěžící," popisoval své bezprostřední pocity Dušan Svozílek, starosta vítězné obce.

Předem o titulu nevěděli

Tisková konference u příležitosti vyhlášení vítěze Vesnice roku Olomouckého kraje 2024 se konala ve středu odpoledne. "Docházet mi to začalo až když jsem neviděl žádné jiné starosty. Byli tam pouze hejtman a náměstci, pak televizní štáby a novináři," sdělil Deníku šťastný starosta vítězné obce.

K vítězství pomohla i Kelyšová

Boj o stuhy začal. Komisi vítali ve Vrchoslavicích farář i Kelyšová

Ve středu 5. června se vyhlašovala pouze vítězná obec krajského kola. Držitelé dalších stuh budou oceněni až na slavnostním vyhlášení. To se uskuteční v pátek 9. srpna ve Vrchoslavicích.

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Do soutěže Vesnice roku 2024, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj se přihlásilo v celé republice 196 obcí. V rámci Olomouckého kraje jich bylo sedm. Z Prostějovska se ucházely o stuhy Vrchoslavice a Bousín, z Přerovska Lazníky a Radvanice, z Olomoucka jediné Haňovice a Šumpersko reprezentovaly Loučná nad Desnou a Rohle.

