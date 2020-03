Dva týdny po uzavření Masarykovy třídy pak přibudou zákazy vjezdu i v okolí nákupní Galerie Moritz kvůli rekonstrukci ulice 8. května. Ta by měla skončit letos na podzim. Nový most přes Moravu má otevřít v polovině roku 2022.

Po celou dobu stavby bude most na Masarykově třídě pro veškerou dopravu neprůjezdný. Zachován tam zůstane pouze koridor pro chodce.

Stavební práce budou probíhat vždy od pondělí do soboty v době od 7 do 17 hodin. Starý most bude rozebírán a stavěn po polovinách, na jedné vždy zůstane zachován koridor pro pěší a budou na ní uloženy i veškeré inženýrské sítě, které přes most vedou.

Masarykova třída bude pro auta od 2. března uzavřena od křižovatky s Žižkovým náměstím po křižovatku s Dukelskou ulicí. Projet tak nepůjde ani ulicemi podél břehů Blahoslavova a Nábřeží.

Zavřenou cestu přes řeku Moravu mezi centrem a nádražím autem objedete buď přes nedávno zprovozněný most v Komenského ulici, nebo přes Envelopu po třídě Kosmonautů.

Tramvají jen přes Kosmonautů

První dva týdny uzavírky, tedy do soboty 14. března, budou náhradní autobusy X2 vozit cestující mezi nádražím a náměstím Hrdinů přes třídu Kosmonautů, Žižkovo náměstí a centrem města pak po trase tramvají.

Tramvajové linky 1, 5, 7 a U pojedou normálně po svých trasách, ale podle výlukových jízdních řádů. Linku č. 4 nahradí tramvaj označená X4, ta pojede mezi Pavlovičkami a Novou Ulicí přes tržnici.

Linka č. 3 jezdící dosud kolem Šantovky přes centrum bude vozit cestující jen mezi Trnkovou a náměstím Hrdinů. Linky č. 2 a 6 nepojedou vůbec.

Podrobnosti a jízdní řády od 2. do 14.3. zde (DPMO)

Od 14. března pak kvůli opravě ulice 8. května pojede náhradní doprava jen mezi hlavním nádražím a náměstím Republiky, kde bude točna autobusů.

Po dokončení opravy ulice 8. května, tedy od listopadu 2020, budou oboustranné tramvaje jezdit přes náměstí Hrdinů až na Žižkovo náměstí.

Informátoři u nádraží

Cestujícím budou v prostoru před hlavním nádražím poskytovat informace o změnách v městské hromadné dopravě informátoři dopravního podniku.

Plánuje se rovněž zřízení informačního místa pro koordinaci stavby v nákupní Galerii Moritz. Podrobné informace o všech změnách Olomoučané naleznou na webu a sociálních sítích města a dopravního podniku.

Opraví ještě další dva mosty

Kromě rekonstrukce ulice 8. května a mostu na Masarykově třídě bude město na trase mezi centrem a nádražím dělat další dvě velké opravy.

V květnu začne rekonstrukce mostu přes Mlýnský potok. Stejně jako oprava ulice 8. května mají být stavební práce na mostu přes Mlýnský potok hotové v listopadu letošního roku.

V březnu 2021 se začne na Masarykově třídě rekonstruovat ještě most přes řeku Bystřici. Dokončený má být v listopadu příštího roku.

Změny v olomoucké MHD od 2.3.2020

1. etapa: 2. 3. 2020 – 14. 3. 2020

Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobusová doprava z Hlavního nádraží na Náměstí Hrdinů po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. máje, Denisova, Pekařská, 8. května s obsluhou zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, U Sv. Mořice a Palackého.

2. etapa: 15. 3. 2020 – 14. 7. 2020

Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobusová doprava z Hlavního nádraží na Náměstí Republiky po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. máje s obsluhou zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, kde bude točna autobusů (před knihovnou). Dojde ke zrušení části parkovacích stání.