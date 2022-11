Ve zrekonstruované hale na okraji Drahanovic žije 17 800 slepic jinak než „sousedky“ v obohacených klecích. Jejich pohyb není omezený na plochu klece. Mohou se volně přemisťovat a popolétnout si.

„V hale jsou celkem tři „baterie“ voliér a uvnitř každé jsou dvě patra. Snášková hnízda nejsou v jedné linii, ale „cik cak“ a jsou průchozí mezi sebou, takže slepice může jít v rámci etáže na pravou nebo levou stranu voliéry.

Slepice má ve voliéře přístup k vodě a krmení v každém místě haly, nemusí se nikde tlačit,“ přiblížil Jaroslav Navrátil, předseda Zemědělského družstva Senice na Hané.

Rychlá adaptace

Obavy chovatelů z aklimatizace nosnic v novém prostředí se nenaplnily.

„Potřebovali jsme, aby kuřice pocházely z voliérového chovu, aby už věděly, do jakého ustájení půjdou, aby to zkrátka klaplo. Musím říct, že chování kuřic v nové hale bylo velice klidné a dokázaly se s novým prostředím okamžitě sžít,“ popisoval kritický moment předseda.

Rekonstrukce haly proběhla letos od dubna do konce září a stála zhruba 11 milionů korun. Zemědělci zvolili technologii rakouské firmy Schropper. Jestli ji instalují i do zbylých hal, kde jsou slepice v obohacených klecích, není vůbec jisté.

„Šli jsme do toho z důvodu přání ochránců 'z ulice', ale jak budeme postupovat dále, to je velký otazník. Rozhodne chování zákazníka, zda bude ochoten zaplatit vyšší cenu za tato vejce. Pokud ano, budeme uvažovat o dalších halách, jinak zůstaneme u této jedné a v roce 2027 se chov ve zbylých halách zřejmě zastaví," vysvětlil Jaroslav Navrátil.

Podle předsedy je možné, že kvůli inflaci a růstu cen energií bude mít většinový zákazník hluboko do kapsy.

„Ale z druhé strany je potřeba říct, že bílkovina ve vejcích je nejlevnější bílkovina, která existuje. Pokud někdo bude chtít šetřit, tak místo kila hovězího si může dát kilo vajíček – 17 kousků,“ poukázal.

Chovatelé se zákazem nesouhlasí

V Česku bude od roku 2027 zakázán klecový chov nosnic. Zatímco aktivisté jásají, chovatelé nesouhlasí.

Podle nich zvítězil neodborný pohled na věc a emoce. Chovatelé opakovaně poukazovali na to, že žádný ze systémů není pro slepice ideální a má své výhody a nevýhody. Ve volném chovu hrozí například hromadné úhyny z důvodu panického udušení slepic, stres, obtížnější je zde podle chovatelů zajištění zdravotního stavu a biologické bezpečnosti produkce vajec.

Zemědělci v Drahanovicích v letech 2012 a 2013 investovali do takzvaných obohacených klecí desítky milionů korun. Tyto stáje nejsou za zenitem a mohly podle nich sloužit k chovu nosnic i nadále.

„Stát po nás před deseti lety chtěl zrušit klece neobohacené a nahradit je obohacenými, vložili jsem do toho peníze a za 10 let je máme vyhodit?“ kroutil hlavou předseda družstva.

Aby se investice do voliérového chovu vyplatila, musela by se podle Navrátila podstatně zvednout výkupní cena vajec. Ta by se měla pohybovat s přihlédnutím k nárůstu nákladů kolem šesti až sedmi korun.

Nyní, kdy šla nahoru, dostávají zemědělci od tří do čtyř korun – podle velikosti vajec.

Ve čtyřech halách chová senické družstvo více než 50 tisíc slepic, nosný hybrid Hendrix ISA Brown. Většina produkce vajec putuje do obchodních řetězců, přibližně 60 procent, část odebírají menší prodejci zejména z okolních obcí a Olomouce, k dostání jsou v podnikové prodejně Senimo. Dále je zemědělci rozvážejí do restaurací a jídelen.

„Od tohoto týdne jsou již vejce z našeho voliérového chovu v Drahanovicích na trhu. Zatím velikost S,“ vzkázal zákazníkům předseda Jaroslav Navrátil.