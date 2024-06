Mimořádně teplý týden láká ke koupání. Na Prostějovsku se ale zatím lidé musí spokojit pouze s městskými bazény. Navíc Aquapark nemá v provozu atrakce, takže se koupe za snížené vstupné. Venkovská koupaliště ve Stražisku, Otaslavicích a Laškově mají zatím zavřeno.

Vysoké teploty táhnou lidi k vodě. Ilustrační video. | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil

Teploty šplhající se ke třicítkám, jsou ideální pozvánkou ke svlažení ve venkovních bazénech. Lidé z Prostějovska ale musí ještě počkat. V provozu jsou pouze dva městské bazény. Koupaliště ve Vrahovicích a Aquapark Koupelky v Krasicích. Více o problémech v Aquaparku čtěte níže:

Koupaliště ve Vrahovicích otvírá. Aquapark uzavřela havárie ve strojovně

Tobogany a další atrakce mimo provoz. Havárie ve strojovně, která pozdržela plánované zahájení provozu v prostějovském Aquaparku Koupelky, trápí největší okresní plovárnu i nadále.

Majestátní lípa z Drahanské vrchoviny je ve finále ankety Strom roku

"Vzhledem k počasí jsme Aquapark otevřeli, ale zatím bez provozu atrakcí. Bazény jsou napuštěné a vstupné je snížené," informoval Deník jednatel Domovní správy Vladimír Průša.

Víkend už by mohl klapnout

"Máme od servisní firmy přislíbeno, že by mohly být motory a vše ostatní zprovozněno do konce týdne. Předběžně tedy doufáme, že by o víkendu mohly být všechny atrakce v provozu," doplnil Průša.

Bez zádrhelů tedy zatím jede pouze koupaliště ve Vrahovicích. Tam se lidé poprvé mohli vykoupat o předminulém víkendu.

Radary plní městskou kasu v Prostějově. Za tři měsíce přes 4 tisíce přestupků

Otevřeny zatím nejsou ani tři vyhledávané zbývající koupaliště v regionu. Přírodní koupací biotop v Laškově chystá slavnostní zahájení sezony v pátek 21. června. Návštěvníci budou mít od 13 hodin vstup zdarma. Páteční termín je diskutován i ve Stražisku. O týden později pak plánují start sezony na přírodním koupališti v Otaslavicích.

Plavat se dá na přehradě

Jedinou další stoprocentní alternativou na přírodní koupání je plumlovská přehrada. Ta je široké veřejnosti k dispozici celoročně.