Jak jsou včely důležité věděl už Albert Einstein. Přesvědčit se o tom mohli i návštěvníci výroční Včelařské výstavy v Němčicích nad Hanou. Před místní radnicí byly k vidění úly, kombinézy a vše co ke včelařství patří. Včelaři obsadili nejen náměstí, ale i knihovnu a kino.

Výroční odborná výstava o včelařství se lidem v Němčicích líbila. Foto: Adéla Palíšková, se svolením | Foto: Adéla Palíšková

Třídenní maraton zorganizovala Helena Zahradníková, předsedkyně českého svazu včelařů, základní organizace Němčice nad Hanou. "Jsem ráda, že se podařilo výstavu zorganizovat. Veřejnost má o včelaření zájem a jsem ráda, že si uvědomují důležitost hmyzu v přírodě. Díky slunečnému počasí v sobotu přišlo dost lidí, ale ani páteční sprška návštěvníky neodradila," usmívala se Helena Zahradníková.

Čestný člen a včelař tělem i duší Květoslav Černý představil v kině své obrazy. "To všechno zorganizovala Helenka. My se potkáváme ve včelách, v kostele, výstava byla naplánovaná, ale když jsem se začal zajímat, co je potřeba připravit, ona už měla všechno zařízené. Měl jsem za úkol jenom hlavně obrazy," popsal svůj organizační díl Květoslav Černý.

Světoznámý vědec měl o přínosu včel jasno

"Pokud vyhynou včely, zbývají lidstvu maximálně čtyři roky. To je výrok připisovaný Albertu Einsteinovi, ale je beze zbytku pravdivý," začala sobotní přednášku Helena Zahradníková.

Zájemci o včelaření si mohli na výstavě zakoupit pomůcky nebo se podívat jak včelaří kolegové. Po nedělní mši si zájemci mohli zapůjčit kombinézy a jít se podívat na faru na ukázku otevřeného úlu.

Odborná včelařská výstava se uskutečnila ke 123 letému výročí Českého svazu včelařů a 150 letému výročí založení Včelařského svazu v Čechách a na Moravě.