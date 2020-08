Silničáři se činili. "Musím poděkovat dodavatelské firmě, za to že zkrátila termín dokončení o měsíc. To je vynikající číslo. Navíc když se podíváte, tak je komunikace v perfektním stavu," chválil stavaře krajský hejtman Ladislav Okleštěk a pokračoval: "Rekonstrukce se týkala komunikace o délce pěti set deseti metrů a stála 12,6 milionů korun. Peníze šly z rozpočtu Správy silnic Olomouckého kraje."

Nový koberec má kvalitní podklad.

"Pod povrchem komunikace bylo uhutněno několik ložisek. Povrchová vrstva byla obroušena a nasazena nová," dodal hejtman Okleštěk a dodal: "Je pozoruhodné, že na stavbě nebyly žádné vícepráce. Celková cena šla díky tomu o několik desítek tisíc dolů."

Příští rok? Rekonstrukce Vrahovické a Wolkerovy

Řidičům se výrazně uleví.

"Za občany Prostějova jsem velmi rád. My jsme velmi usilovali, aby se dokončení co nejvíce urychlilo. Je to velmi důležitá komunikace pro průjezd centrem města. Spolupráce s krajem funguje dlouhodobě na velmi dobré úrovni a věřím, že bude pokračovat i v budoucnu, protože nás čekají další důležité společné akce," komentoval prostějovský primátor František Jura a doplnil: "V příštím roce nás čeká rekonstrukce Vrahovické a Wolkerovy ulice a je tedy důležité, aby Vápenice byla v pořádku."

Jediným zádrhelem byly současné výkopové práce ve Sladkovského ulici.

"Vodovody a kanalizace tam opravovaly nějaké potrubí. Nám se nepovedlo zkoordinovat práce na Vápenici a u Místního nádraží. Myslím ale, že jsme to nakonec zvládli a tím bych chtěl poděkovat i občanům města za trpělivost," uvedl primátor Jura.

Investorem rekonstrukce byl Olomoucký kraj, město Prostějov se podílelo na vybudování přechodů pro chodce a semaforů.