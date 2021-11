"Rozhodli jsme se, že se letos Vánoční trhy konat nebudou. Pokud díky tomu uchráníme byť jen jednu rodinu od toho, aby Vánoce strávila v nemocnici, tak budu považovat naše rozhodnutí za správné," sdělil Deníku konický starosta Michal Obrusník s tím, že nejsou stanovena jasná pravidla, za jakých by se měly podobné akce konat.

"Rozsah nakažených v Olomouckém kraji je opravdu brutální. Víme, že od 21. listopadu může být při venkovních akcích maximálně tisíc lidí. Není ale vůbec jasné, jakým způsobem by se počet lidí na náměstích měl kontrolovat," dodává Obrusník.

Ohňostroj se rozsvítí až na jaře.

"Rozhodli jsme se Vánoční trhy i s ohňostrojem a plánovaným programem přesunout na jaro. Buď pod názvem Vánoční trhy ex post nebo Vítání jara. Mrzí mě to velice, protože jen ve sponzorských darech máme přislíbeno čtvrt milionu korun. Hrát měla kapela Michala Hrůzy nebo Stracené ráj, v plánu bylo i divadelní představení. Plánovali jsme opravdu velkolepou celodenní akci," vysvětluje starosta a pokračuje: "Doufejme, že na jaře bude příznivější situace. Aktuálně si nedovedu představit, že by se v Konici na náměstí tísnily čtyři tisíce lidí."

Vánoční strom se rozsvítí podle plánu.

"Strom rozsvítíme v rámci zámeckého jarmarku v neděli 28. listopadu. Počítáme s účastí do tisíce lidí. Avizovaný program zůstává v platnosti s podmínkou dodržování všech protiepidemických opatření," uzavírá Michal Obrusník.

Zámecký jarmark bude v Konici zahájen v neděli 28. listopadu ve 13 hodin. K samotnému slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu by mělo dojít v 17 hodin.

Vánoční trhy plánované na sobotu 18. prosince jsou přesunuty do jara příštího roku se zatím nestanoveným datem konání.