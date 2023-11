/ANKETA/ Vánoční strom dorazí na náměstí T. G. Masaryka v pondělí 20. listopadu dopoledne. Jeho cesta do středu Prostějova nebude tentokrát dlouhá, jehličnan totiž roste na jednom z největších městských sídlišť.

Instalace vánočního stromu v Prostějově, 22.11. 2021 | Video: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Hlavní náměstí bude zdobit dvanáctimetrový smrk omorika. "Vánoční strom bude přivezen v pondělí 20. listopadu. Ve stejný den bude pokácen a také instalován do stojanu před radnicí," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

VIDEO: Vánoční strom v Prostějově se rozsvítil, dostal jméno Stříbrňáček

Strom stojí nedaleko pasáže Hloučela. "Roste na městském pozemku. Letos se žádný dárce nenašel, takže jsme vyhledali strom v majetku města. Věřím, že v příštím roce se zase nějaký dárce najde a neodradí jej mnohdy nepříjemné komentáře na sociálních sítích," vysvětluje Sokolová.

Vánoční strom už stojí před prostějovskou radnicí. Takto vypadá

Dodrží smrk tradici posledních let a bude opět trochu nakřivo? "Aby byl úplně podle pravítka, to nedokážu zaručit. Stejně jako v minulých letech se jeví jako rovný. Jak ale bude vypadat z různých stran, to je otázka. Nechme se překvapit," vyzvala s úsměvem Sokolová.



Nahrává se anketa …

Kdo přijde po Bystrouškovi nebo Horáčkovi?

Rozhodnou obyvatelé Prostějova. Ti mohou hlasovat v anketě spuštěné na radničním webu. Hlasování bude ukončeno v neděli 19. listopadu. "Autor vítězného návrhu společně s námi strom rozsvítí. Pro inspiraci uvádím, že jména vánočních stromů v předchozích letech byla například Charlotta – Sněhulka I., Horáček nebo Bystroušek," dodala Milada Sokolová.

Silvestr v Prostějově bude bez ohňostroje. Nahradí ho videomapping

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Své příspěvky můžete posílat na e-mail: vanoce@denik.cz. Každý příspěvek doplňte o vaše celé jméno a uveďte minimálně okres, odkud jste, děkujeme.