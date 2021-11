Policejní eskorta a jeřáb. Pondělní dopoledne zpestřil na hlavním prostějovském náměstí příjezd vánočního stromu. Ten dorazil z nedalekých Čechovic krátce po deváté hodině a za další půlhodinku byl usazen na své obvyklé místo.

Instalace vánočního stromu na prostějovské náměstí T. G. Masaryka, pondělí 22.11. 2021 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zdobit se bude do středy. "Po ukotvení stromu dojde k jeho postupnému zdobení. Hotovo by mělo být do středy, stejně tak by se měly zdobit i malé smrčky lemující náměstí," informoval 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.