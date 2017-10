Vánoční Prostějov: strom bude nejspíš ze Stražiska, děti se mohou těšit na disko

Osmadvacet dřevěných stánků co nevidět vyroste na prostějovském náměstí TGM. Blíží se totiž vánoční trhy a vlastně všechny přípravy na Vánoce jsou nyní v Prostějově v plném proudu.

Některé stánkaře však radnice nepotěší: část z nich si totiž oproti loňsku připlatí.

"Prodejci alkoholu zaplatí místo sedmi set padesáti korun tisícovku. V ostatních případech budou ceny stejné," uvedla primátorka Alena Rašková.

Město tak reaguje i na určité výtky ohledně sortimentu stánků: část obyvatel si v minulosti stěžovala, že až příliš velkou většinou převládají stánky s punčem.



Stanovena už jsou také dvě prostějovská vánoční data.

"Stánky vyrostou na náměstí čtyřiadvacátého listopadu a prodejci je budou mít zavřené den před Štědrým dnem v osmnáct hodin," oznámil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Bude i kluziště

Ten také upřesnil podrobností ohledně kluziště. I letos totiž na náměstí vyroste.

"Kluziště budeme mít do sedmého ledna, opět se třemi stánky až do konce. Přemýšlíme nad osvětlením. Nechceme ale zároveň narušit vánoční osvětlení a atmosféru," poznamenal Jiří Pospíšil.



Velkou otázkou zůstává vánoční strom, po letošním nákupu ozdob s pozměněnou výzdobou. Zatímco loni prostor před radnicí ozdobil velikán ze Seloutek, nad letošním zatím visí otazník. Zatím to však vypadá, že i tentokrát by se jednalo o strom z venkova.

"Máme vytipované dva stromy, volba pravděpodobně padne na ten ze Stražiska," sdělil Jiří Pospíšil.

Už dříve magistrát zveřejnil kritéria, která by měl vánoční strom splňovat: je to výška, to, jak je rostlý, ale také dostupnost pro těžkou techniku.



Loňským rokem pak měl předvánoční Prostějov jednu premiéru. Na venkovním kluzišti před muzeem totiž proběhly první diskotéky na bruslích. A jak prozradil ředitel domovní správy Vladimír Průša, nebyly poslední.

"Domlouváme se nyní na termínech. Určitě budou v průběhu prosince, ještě není jasné, jestli tři nebo čtyři. něco ale určitě uděláme," uvedl pro Deník.