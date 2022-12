Škola žije a to je nejdůležitější. "Do přípravy jarmarku se zapojili s velkým nadšením žáci všech tříd. Výrazně je podpořili všichni pedagogové a rodiče. Tenhle trojúhelník je strašně důležitý proto, aby se na naší škole všichni cítili dobře," sdělil Deníku ředitel školy Radim Weisser s tím, že podle účasti má jarmark své opodstatnění. "Účast je opravdu excelentní, přišlo opravdu hodně lidí," dodal ředitel.

Rozmanitá nabídka uspokojila každého návštěvníka. "Obešli jsme všechny stánky a je úžasné, co všechno dovedou děti vyrobit. Koupili jsme hrníčky a ještě přemýšlíme o svíčkách, ale je toho tolik, že nevíme co vybrat," komentovala jedna z maminek Lenka a dodala: "Půjdeme se zahřát punčem a promyslíme, co ještě koupíme."

Na školních lavicích, které se proměnily v prodejní pulty, nabízeli školáci prakticky cokoliv. Od perníčků, přes obrázky, svícny až po nefalšovaný hovězí guláš nebo punč.

"Gulášek za šedesát, to si dám líbit. Svařák za pětadvacet taky nikde jinde nekoupíte," culil se chlapík středního věku mířící rovnou ke kouřící várnici.

Vydělané peníze zůstanou školákům. "Každá třída má svůj stánek. Výtěžek bude použit po domluvě s učiteli a rodiči na to, pro co se rozhodnou," uzavírá ředitel Weisser.

Prostějovský jarmark táhne, na náměstí voní punč a klobásy od Šaňu