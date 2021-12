Na kluzké a podmáčené umělce se do sebe aktéři této fotbalové kratochvíle pustili od první minuty. Do dvoubrankového vedení se dostali Kolářovci záhy a tento stav jim vydržel až do poločasu. Začátek druhé půle měli lepší Zbožínkovci, kteří vyrovnali na 2:2. Poté se prosadilo mládí v týmu Kolářovců a ti pěti brankami otočili skóre zápasu na konečných 7:2

Kolářovci - Zbožínkovci 7:2 (2:0)

Branky: Ondřej Kolář 2, Matěj Kristek, Jiří Zatloukal, Miroslav Kristek, Daniel Kolář a Robert Skládal - Ivan Jančiar, Jiří Zbožínek.

Sestavy - Kolářovci: Daniel Kolář, Dalibor Procházka, Robert Skládal, Miroslav Kristek, Oldřich Lošťák (nar. 1954), Matěj Kristek (nar. 2008), Ondřej Kolář (nar. 2010), Jiří Zatloukal.

Zbožínkovci: Zbyněk Lošťák, Jiří Zbožínek, Michal Ondráček, Jan Zlámal, Martin Hupšil, Ivan Jančiar (nar. 1963), David Bezdomnikov. Hráno bez karet a zranění, přihlíželo osm zmrzlých diváků.

Všichni účastníci si po zápase popřáli k vánočním svátkům a mnoho sportovních a životních úspěchů, hlavně hodně zdraví v roce 2022. V nedalekém Peter‘ s Pubu doplnili vydané kalorie. Příští rok by mělo proběhnout již pětadvacáté štědrodenní střetnutí na které se aktéři už teď těší. (zv, ol)

Oldřich Lošťák