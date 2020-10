Prostějovský jarmark se chystá v omezeném rozsahu. Vedení města se i přes složitou současnou situaci snaží, aby se vánoční jarmark v nějaké formě uskutečnil.

"Město Prostějov stále pracuje na programu Prostějovské kulturní zimy. Prozatím jsme se obrátili na prodejce tradičního vánočního jarmarku, zda by mohli nahlásit předběžný zájem o pronájem dřevěných stánků poskytovaných městem. Prodejci se již hlásí. Jarmark je prozatím plánován od 27. listopadu do 23. prosince, ovšem v omezeném počtu přibližně dvaceti stánků," informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

"Ceny jsme na radě města schválili stejné, jako v loňském roce, navýšili jsme nájemné u stánků prodávajících punč, svařené víno, medovinu a jiné alkoholické nápoje," doplňuje Sokolová.

Vánoční strom se rozsvítí, ohňostroj je nejistý

Lidé by si mohli i zabruslit a strom bude svítit.

"Vyhlásili jsme výběrové řízení na provoz mobilního kluziště. Ve stejný den, tedy v pátek 27. listopadu dojde k rozsvícení vánočního stromku. Všichni vystupující umělci v projektu Prostějovská kulturní zima jsou informováni o možnosti zrušení kompletního doprovodného programu nebo jeho přesunutí na příští rok v návaznosti na aktuální vládní opatření," komentuje dále Milada Sokolová.

"Je nutné brát v úvahu současnou situaci týkající se plošného šíření Covid-19. Není tudíž v našich silách zaručit, zda se vůbec podaří, a v jakém rozsahu, tuto tradiční akci Prostějovská kulturní zima s vánočními trhy uskutečnit. Stále otevřený je i silvestrovský ohňostroj, prozatím jsme nedali stopku," dovysvětlila Sokolová.

V Přerově by mohla vystoupit Argema

Děti o vánoční strom v Přerově nepřijdou. I když do Vánoc zbývají ještě dva měsíce, město Přerov už má na stole několik variant toho, jak by mohl vypadat letošní program. Pokud tedy nějaký s ohledem na koronavirovou pandemii vůbec bude. Děti rozhodně nepřijdou o vánoční strom na náměstí, který se rozzáří první adventní neděli. Zda u toho ale bude i veřejnost, zatím není jisté.

„Šestnáct metrů vysokou douglasku věnoval Přerovu Obecní úřad v Radslavicích. Technické služby začnou kácet strom 21. listopadu a ve stejný den bude převezen na náměstí. Baňky a osvětlení jsou stejné jako v loňském roce,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Vánoční ozdoby se v ulicích města objeví už počátkem listopadu. Rozsvěcení vánočního stromu se pak uskuteční první adventní neděli, tedy 29. listopadu v 18 hodin.

„Pokud to umožní situace, vystoupí Pěvecký sbor Vocantes a po slavnostním rozsvěcení zahraje skupina Argema. V případě, že potrvá dál zákaz, proběhne rozsvěcení stromku bez koncertu,“ dodala.

Přerované nepřijdou ani o nasvícený vyřezávaný betlém u městské galerie na Horním náměstí. „Vánoční trhy s prodejci domlouváme a chystáme i jarmareční domečky. Zatím ale vyčkáváme, zda zaberou epidemiologická opatření, a jak se promítnou veškerá omezení,“ uzavřela.

V Olomouci v jiné podobě

V Olomouci panuje nejistota. Plánované zahájení olomouckých vánočních trhů je plánováno na pátek 20. listopadu.

"Vánoční trhy v Olomouci organizuje o.p.s. Kulturní Olomouc na základně koncesní smlouvy s městem. Společně s námi bedlivě sleduje vývoj situace a vyhlášená mimořádná opatření, která v přípravách i nadále zohledňuje," informovala mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá a pokračuje: "Pokud to situace vůbec umožní, vánoční trhy v Olomouci by měly, i když je zřejmé, že v jiné podobě, proběhnout. Týká se to například rozdělení do sektorů, programu a dalších doprovodných akcí."

Samotní organizátoři upozorňují, že nejistota panuje v celé společnosti a při pořádání veškerých akcí. Není totiž patrné, jak se bude situace dál vyvýjiet "Bedlivě proto sledujeme legislativu pro tuto oblast," uvedl za pořadatele Pavel Vysloužil. Co se týká konkrétních bodů, organizátor nyní například řeší případnou změnu kulturního programu. Uvažuje se nahrazení živých koncertů reprodukovanou hudbou, možné také je, že nebude instalováno kluziště.

"Organizátor vánoční trhy připravuje, sleduje opatření a zohledňuje je. Samotné zahájení vánočních trhů bylo plánováno na 20. listopadu ani tady ale organizátor nevyloučil možné posunutí termínu.

O strom a vánoční výzdobu by ale Olomoučané přijít neměli. Navíc v té době bude dokončena náročná oprava fasády a věže olomoucké radnice, takže se mohou těšit i na nasvícení budovy radnice, letos díky tomu i v novém hávu," uzavírá Radka Štědrá.

Opatrné přípravy v Šumperku

Šumperk se připravuje, ale rozhodnutí padne až v listopadu. I v letošním roce město Šumperk ve spolupráci s domem kultury chystá vánoční trhy u radnice, ty by měly proběhnout od 4. do 27. prosince. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsou přípravy ve srovnání s loňským rokem opatrné.

„Zatím vyčkáváme, za jakých podmínek a zda vůbec bude možné hojně navštěvovanou akci realizovat,“ říká starosta města Tomáš Spurný. Z organizačních důvodů bude nezbytné o podobě letošních Vánoc ve městě rozhodnout během první poloviny listopadu.

V současné době je v plánu stejně jako v loňském roce osm stánků se svařeným vínem, punčem, občerstvením a vánočním sortimentem.

„Kulturní program, který připravuje dům kultury je plánován na jedenáct podvečerů. Jedním z nejnavštěvovanějších byl vždy zahajovací večer, který letos připadá na pátek 4. prosince, a se kterým je již tradičně spjato rozsvícení vánočního stromu,“ uvedl dále starosta.

V připravovaném kulturním programu by měli účinkovat například kapely Haleluja band, Holátka, Micash, Cimball hell band, BG nova a další.

„Pevně věříme, že akce bude moci proběhnout a že návštěvníkům trhů zpříjemní předvánoční atmosféru,“ uzavírá starosta.