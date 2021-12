Na brusle

Vyhledávanou vánoční atrakcí je bruslení přímo na náměstí T. G. Masaryka. Kluziště je otevřené denně od deváté hodiny ranní do jednadvacáté večerní. Na Štědrý den je zkrácená otvírací doba do 16 hodin.

Veřejné bruslení si lze užít i na prostějovském zimním stadionu. Ve čtvrtek 23. prosince od 17.15 do 18.15 hodin, na Štědrý den od 10.30 do 12.30 hodin, v sobotu 25.12. od 17.30 do 19.30 hodin a 26.12. se bude bruslit od 13 do 15 hodin. Na stadion lze vpustit maximálně sto osob.

Do kina

Nabitý program nabízí i Kino Metro 70. Den před vánoční nadílkou láká k návštěvě spíše starších dětí Matrix Resurrections (17 hodin) a od 20 hodin Spider-Man: Bez domova. Na Štědrý den láká děti i dospělé rodinná pohádka Tři přání pro Popelku, která je novým zpracováním legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi. Začátek představení je v 10 hodin.

Stejná pohádka se promítá i 25. prosince od 17.30 hodin. Ve stejný den lze od 15 hodin sledovat animovanou komedii Zpívej 2 a od 19.30 hodin je na programu Matrix Resurrections. Druhý svátek vánoční bude v kině opět Zpívej 2 (10.30), Tři přání pro Popelku (17.30) a Matrix Resurrections (19.30). V ten samý den nabídne Metro 70 i předpremiéru rodinného filmu Velký červený pes Clifford, která začne v 15.30 hodin.

Na betlémy

Každoročním lákadlem prostějovského Muzea a Galerie, je Výstava betlémů a paličkovaná krajka. Unikátní papírové betlémy a vánoční ozdoby z krajky jsou k vidění ve Špalíčku. Prohlédnout si je mohou návštěvníci ve čtvrtek 23. prosince od 9.30 do 17 hodin. Na Štědrý den bude zavřeno, o den později bude otevřeno od 13 do 17 hodin, a v neděli 26.12. bude otevřeno od 9.30 do 17 hodin.