Jedná se o jednu z nejcennějších rostlin tuzemské flory, která roste v České republice pouze na dvou lokalitách. Na místě, kde odborníci zaznamenali vandalismus, má přitom velmi malou populaci.

Alarmující je podle odborníků z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR fakt, že k vyrýpávání cibulí křivatce dochází na lokalitě pravidelně a musí ho tedy provádět lidé, kteří o výskytu vzácné rostliny na tomto místě vědí.

Podle Lenky Gillové se na lokality poblíž Náměště na Hané každým rokem sjíždějí lidé z různých koutů Česka, kteří znají tento botanický unikát, a pořizují si zde fotodokumentaci.

Za vyrýpnutí cibulky až 2 miliony

„Je to jedna z prvních kvetoucích kytiček a všichni jsou po zimě natěšení, aby si pořizovali fotky. Dělají se sem výlety i z Čech. Bohužel se setkáváme s tím, že někdo cibulku vyrýpne. Je to o to horší, že se jedná o osoby, rádoby botaniky, které vědí, o jakou vzácnost se jedná,“ zdůraznila.

Vandal se dopouští přestupku proti Zákonu o ochraně přírody a krajiny a hrozí mu pokuta až do výše 100 tisíc korun. Pokud by se jednalo o právnickou či podnikající fyzickou osobu, pak by sankce mohla činit až dva miliony korun.